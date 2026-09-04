Trump arremete contra el comercio con México, dice que solo aportan ‘tamales y tomates’

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que en plano comercial México no aporta nada de valor más que solo “tamales calientes” y “tomates”. Desde la Casa Blanca afirmó que si su país dejará de intercambiar bienes, servicios y mercancías con México y Canadá habría un ahorro de 90 mil millones de dólares para su país.

“Perdemos (con México)195 mil millones de dólares. No tienen nada que necesitamos. Solo tamales calientes y tomates no tienen nada que necesitamos. Tenemos petróleo, tenemos todo”, declaró el magnate.

Pese a las declaraciones, el republicano también comentó que su gobierno tiene una buena relación con la Presidenta Claudia Sheinbaum y la “respetan”. En este orden de ideas, dijo que si su país dejará de comerciar con México, y con Canadá, el comercio exterior estadounidense se “ahorraría 90 mil millones de dólares”.

De la misma forma, comentó que Estados Unidos “pierde” 200 mil millones de dólares en comercio con la Unión Europea.

🇺🇸🇲🇽 Donald Trump dice que México no tiene “nada que ofrecer” a Estados Unidos más allá de “tamales y tomates”.



“Básicamente, ellos no tienen nada que necesitemos”, añadió. pic.twitter.com/jJsxEvIol6 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 4, 2026

Los señalamientos de Trump chocan con la realidad. Información de la Oficina del Censo de los Estados Unidos confirma que México es el principal socio comercial de la primera economía del mundo.

En julio el intercambio comercial de México con Estados Unidos acaparó el 17.9 por ciento del total. Para ponerlo en perspectiva, Canadá —el segundo lugar— concentró 11.8 por ciento y China, el tercer lugar, el 6.9 por ciento. Es decir, México saca una ventaja de 6.1 y 11 puntos porcentuales, respectivamente.

La información estadounidense también arroja que entre enero y julio el déficit comercial con México se ubicó en 128 mil 890 millones de dólares.

Trump vuelve a amenazar

Paralelamente a lo dicho en la Casa Blanca, la agencia AP y EFE informaron que el presidente Trump amenazó con dejar de comerciar con los países con los que Estados Unidos tiene un déficit comercial, a menos que la Reserva Federal (Fed) baje las tasas de interés.

“Bajen la tasa o dejaré de comerciar con los países con los que tenemos un déficit”, amenazó Trump en su plataforma Truth Social.

El mandatario estadounidense afirmó que la ganancia de 162 mil puestos de trabajo no agrícolas registrados el mes pasado, “superan todas las estimaciones” de analistas, por lo que insistió en que la fortaleza de la economía estadounidense convierte al país en un sujeto de crédito solvente.

“¡Así de simple! Deberíamos tener la tasa más baja de cualquier país del mundo, como en los ‘viejos tiempos’. Si Estados Unidos no aceptara permitirles sus grandes superávits, algo que podríamos detener de inmediato, ¡ya no se les consideraría una élite financiera!”, advirtió.

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MSL