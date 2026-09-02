Trump propone renombrar el estrecho de Ormuz como ‘Estrecho de Trump’

El presidente Donald Trump planteó cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por “Estrecho de Trump”, en medio de una escalada en la guerra que Estados Unidos mantiene con Irán y de las tensiones por el control de la estratégica vía marítima.

A través de su plataforma Truth Social, el republicano insistió en que Estados Unidos mantiene el control del estrecho, “¿Deberíamos cambiar el nombre de estrecho de Ormuz a Estrecho de Trump?“, cuestionó.

Posteriormente, la Casa Blanca retomó la propuesta y difundió en sus redes sociales un mapa modificado en el que la vía marítima aparecía como “Estrecho de Trump”.

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“Suena bien”, escribió en su publicación.

It's got a nice ring to it pic.twitter.com/Fmzc9iUu8u — The White House (@WhiteHouse) September 2, 2026

Lo anterior, mientras los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán se reanudaron en las inmediaciones del estrecho, por donde hasta antes de la guerra transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo del mundo.

Trump ya había hablado del “Estrecho de Trump”

No es la primera vez que Donald Trump propone rebautizar el estrecho de Ormuz.

El pasado 27 de marzo, durante un discurso en Miami, Florida, el mandatario republicano mencionó el “Estrecho de Trump” al referirse al estrecho de Ormuz, aunque en aquella ocasión aseguró que el comentario fue una equivocación.

“Deberían abrir el Estrecho de Trump... quiero decir, de Ormuz”, dijo, entre risas del público. “Disculpen. Lo siento mucho. Fue un error tan terrible”, dijo en un tono irónico.

Luego, el 14 de agosto durante un evento en Nueva York, Trump declaró que “pronto” podría anunciar que el estrecho de Ormuz sería considerado un territorio estadounidense.

“Muy pronto declararé el estrecho de Ormuz territorio de los Estados Unidos. Básicamente, eso es lo que es. Tenemos el bloqueo, ningún barco pasa a menos que nosotros lo deseemos”, declaró entre vítores de asistentes al centro de capacitación del Departamento de Policía del Condado de Nassau, en Garden City.

Imagen que publicó Trump con la leyenda: "Nuevo territorio estadounidense". ı Foto: Truth Social

La situación contrasta con órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump para modificar denominaciones empleadas por el gobierno de Estados Unidos. Entre ellas, se encuentra el cambio del nombre del golfo de México por “Golfo de América”, así como la restitución de “monte McKinley” para el pico conocido como Denali.

También, recientemente impulsó el uso de “Lago América” para el lago Ontario, en medio de las tensiones comerciales con Canadá.

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cehr