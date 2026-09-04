Aeropuerto Internacional Amado Nervo no cambiará su denominación oficial: Mota-Engil

El Aeropuerto Internacional Amado Nervo en Tepic, Nayarit, mantendrá su nombre oficial, disipando inquietudes de la comunidad cultural mexicana. Mota-Engil, coinversionista, aclaró que no se modificará la denominación en honor al poeta, enfatizando que el patrimonio cultural es clave para la promoción económica del destino.

La aclaración surge tras la preocupación de la comunidad cultural, que temía un posible cambio de nombre. La empresa aseguró no haber retirado señalética de Amado Nervo ni promovido alteración. Aeropuertos Mexicanos, parte de Mota-Engil, colabora con el Gobierno Federal en la transformación y operación del aeropuerto, con una inversión privada superior a los 4 mil millones de pesos.

Se construye una nueva terminal que permitirá al aeropuerto pasar de 200 mil a 4 millones de pasajeros anualmente. Esta expansión responde a la creciente demanda de visitantes nacionales y extranjeros interesados en explorar Tepic y su riqueza cultural, gastronómica y turística.

La apuesta por el crecimiento ya rinde frutos. Los vuelos al Aeropuerto Amado Nervo, antes limitados a Ciudad de México y Tijuana, hoy operan como internacionales, recibiendo directos desde Houston, Los Ángeles y Calgary. Muchos viajeros se dirigen a playas, montañas y pueblos mágicos de Nayarit, aprovechando la moderna autopista que conecta la costa con Tepic en 40 minutos.

Mota-Engil destaca que economía y cultura trabajan juntas, generando derrama económica para los nayaritas y permitiendo a visitantes descubrir la riqueza local. La estrategia de promoción, que comunica que el aeropuerto sirve a Tepic y Riviera Nayarit, no implica modificar su nombre, sino reforzar la profundidad cultural del estado.

La infraestructura hídrica y turística conectará el centro de Tepic con los principales desarrollos de la Riviera Nayarit. ı Foto: Especial.

El proyecto de la nueva terminal contempla integrar elementos que celebren la obra del poeta, reafirmando el compromiso con su legado. La empresa comprende la inquietud de la comunidad cultural y reitera que el patrimonio de Amado Nervo está seguro.

La nueva terminal está a pocos meses de su conclusión. Mota-Engil México se prepara para recibir a los visitantes en el Aeropuerto Internacional Amado Nervo, puerta de entrada a Tepic y Riviera Nayarit, consolidando su rol como el único aeropuerto que honra a un prócer de la literatura mexicana.

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JVR