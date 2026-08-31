Morena fortalece trabajo territorial y suma interlocución política en Nayarit

María Elizabeth López Blanco ha intensificado durante las últimas semanas su actividad política y territorial en Nayarit, con recorridos por colonias, asambleas informativas y reuniones con operadores y representantes de distintas regiones y expresiones de izquierda en la entidad.

Las actividades desarrolladas durante los últimos días han combinado el contacto directo con ciudadanos con el fortalecimiento de estructuras territoriales y la construcción de espacios de interlocución política.

En Tepic, López Blanco realizó recorridos por las colonias Mololoa e Infonavit Los Sauces, donde sostuvo encuentros con vecinos y distribuyó ejemplares del periódico Regeneración. Durante estas actividades abordó temas relacionados con la transformación del país, la soberanía nacional y la importancia de mantener informada a la ciudadanía.

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La capacidad de convocatoria de la también identificada por sus iniciales como MELB se hizo evidente el sábado 22 de agosto, cuando participó en asambleas informativas realizadas en Santiago Ixcuintla y Tepic, ambas con una asistencia superior al millar de personas.

Durante estos encuentros se abordaron asuntos como la desinformación, la unidad y la participación ciudadana. En Tepic también encabezó una reunión con mujeres de distintos sectores, en la que se destacó su participación en los procesos de transformación del país y en la vida pública.

La agenda continuó el domingo 23 de agosto, cuando más de mil operadores políticos vinculados con tareas territoriales se reunieron con López Blanco para abordar aspectos relacionados con la comunicación, coordinación y organización en colonias, localidades y municipios de Nayarit.

Ese mismo día sostuvo una reunión de coordinación política con representantes de distintas regiones y expresiones de las izquierdas nayaritas, en un encuentro en el que participaron perfiles con presencia y capacidad de organización en sus respectivos territorios.

La agenda de López Blanco durante agosto muestra una combinación de actividades de campo y reuniones con estructuras políticas. Los recorridos por colonias y localidades se han complementado con asambleas informativas y encuentros con operadores y actores políticos.

Esta dinámica le ha permitido mantener presencia en distintos puntos de la entidad y, al mismo tiempo, ampliar sus espacios de interlocución con sectores políticos y sociales.

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FGR