Suben desapariciones más que homicidios en Veracruz y Tabasco

COLECTIVOS de búsqueda de desaparecidos exigieron la destitución de Namiko Matzumoto, titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, por cortarles el acceso a los recursos para realizar su labor, el 3 de marzo, en Xalapa, Veracruz.

La reducción de homicidios en Veracruz y Tabasco no tuvo un reflejo equivalente en otra de las expresiones más graves de la violencia en el país: la desaparición de personas. Durante el primer semestre de 2026, la reducción de las muertes violentas en ambas entidades coexistió con aumentos cercanos o superiores al doble en las personas cuyo paradero se desconoce, según un análisis de Causa en Común.

En el informe Qué dicen y qué ocultan las cifras oficiales sobre delitos en México, la organización documenta que Veracruz aparece como uno de los casos más claros dentro del corte semestral. Los asesinatos disminuyeron uno por ciento frente a enero-junio de 2025, mientras las desapariciones aumentaron 116 por ciento.

El Dato: El informe revela que las cifras oficiales sobre la baja de delitos en México presentan anomalías estadísticas extremas y posibles manipulaciones en los registros estatales.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabilizó 212 casos durante ese periodo, una cifra que coloca al estado entre los de mayor volumen del país en seis meses.

Otra medición permite observar cómo se distribuye ese problema dentro del territorio veracruzano. Red Lupa, proyecto del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) que analiza los registros oficiales sobre desaparición, ubicó al municipio de Veracruz en el lugar 14 nacional por casos acumulados, con mil 67. Xalapa sumó 514 y Córdoba 294. Los tres municipios concentran 26 por ciento de los registros de la entidad gobernada por Rocío Nahle incluidos en ese ejercicio al 24 de agosto.

21 por ciento es el aumento nacional de desaparecidos

Tabasco muestra un contraste todavía mayor entre ambas tendencias de corto plazo. Causa en Común encontró que los asesinatos disminuyeron 37 por ciento respecto al primer semestre de 2025, pero las desapariciones crecieron 96 por ciento. El registro utilizado contabilizó 163 personas sin localizar entre enero y junio.

Red Lupa aporta una fotografía territorial distinta porque trabaja con casos acumulados y cortes propios del RNPDNO, no sólo con las nuevas desapariciones del semestre. En su revisión municipal más reciente, Centro concentra 862 personas desaparecidas, equivalentes a 40 por ciento de los registros estatales considerados por la organización y suficientes para colocar al municipio en el sitio 28 del país.

En el primer semestre de 2026, México registró cuatro mil 784 personas desaparecidas y nueve mil 305 víctimas de asesinato, de acuerdo con el análisis de Causa en Común elaborado con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del RNPDNO.

Aunque el balance nacional mantiene las muertes sobre las ausencias, el comportamiento en la entidad administrada por Javier May muestra casos donde se invierten. La organización incorpora las desapariciones como una “alerta de opacidad”, al desconocer el destino de las personas, las estadísticas no permiten dimensionar con precisión la violencia letal.

México Evalúa documenta que esta separación entre el comportamiento de los homicidios y las desapariciones aparece entre 2015 y el primer semestre de 2026, las personas desaparecidas y no localizadas aumentaron 127.3 por ciento, mientras el homicidio doloso disminuyó 5.2 por ciento. El análisis sostiene que éste último delito “no agota la medición de la violencia” y propone incorporar otros indicadores para evaluar su evolución.

Chiapas también mostró una brecha entre ambos indicadores. Entre enero y junio registró 212 desapariciones y 195 asesinatos. Frente al mismo periodo de 2025, los casos de personas sin localizar aumentaron 61 por ciento, mientras las muertes disminuyeron 11 por ciento.

La revisión acumulada de Red Lupa refuerza el crecimiento observado en esa entidad. Sus registros pasaron de mil 526 personas desaparecidas en 2025 a dos mil cinco para mayo de 2026, un incremento superior a 30 por ciento. Tapachula pasó de 204 a 280 casos en un año, mientras 63.9 por ciento de quienes están sin localizar en el estado tenía entre 15 y 39 años.

En Nayarit, las desapariciones superaron ampliamente a los asesinatos. Entre enero y junio, el estado registró 153 personas desaparecidas frente a 37 víctimas de asesinato. Respecto del mismo periodo de 2025, ambos indicadores disminuyeron, aunque la reducción fue mucho mayor en los asesinatos, con 61 por ciento, que en las desapariciones, con siete por ciento.

Red Lupa permite ampliar ese caso más allá del semestre. Tepic pasó de 751 a 869 personas desaparecidas en un año y mantuvo la mayor concentración al corte del 16 de mayo. La organización señala que 2025 constituye el año con mayores desapariciones en Nayarit dentro de su serie y ubica el incremento desde 2017.

Causa en Común advierte que su informe no sostiene que la reducción de homicidios se explique por el crecimiento de las desapariciones ni equipara ambos fenómenos. La alerta apunta a que, mientras miles de personas permanecen sin localizar, una parte de la violencia registrada queda sin una definición que revele con precisión qué pasó con esas víctimas.

Segob defiende estrategia de búsqueda y agenda 4T

| Por Claudia Arellano |

Durante su participación en la reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, destacó la coordinación entre instituciones federales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y sostuvo que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum trabaja para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

Ante las y los legisladores de Morena, la funcionaria federal detalló que en las labores de búsqueda participan personal de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el objetivo de fortalecer las acciones de localización.

También señaló que estos trabajos forman parte de las acciones emprendidas por el Gobierno de México para atender una de las principales demandas de la población y garantizar que las instituciones actúen de manera conjunta frente a los casos de desaparición forzada.

La titular de la Segob destacó los niveles de aprobación de la administración federal y aseguró que la confianza de la población en el Gobierno se encuentra por encima del promedio registrado entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Rodríguez Velázquez defendió la visión política de la administración federal y sostuvo que el servicio público debe estar orientado a generar bienestar, hacer valer la voluntad popular y garantizar derechos, en lugar de administrar privilegios y cuestionó el modelo neoliberal en el que sectores de la población fueron relegados.