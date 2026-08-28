Pemex y UIF pactan ir juntos contra delitos financieros y huachicol

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) reforzaron la estrategia para combatir el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos, mediante un nuevo esquema de intercambio de información que permitirá identificar las estructuras financieras y económicas detrás de estas actividades.

Las instituciones suscribieron un convenio de colaboración con el que buscan fortalecer la coordinación y establecer mecanismos de cooperación más ágiles para detectar redes relacionadas con el mercado ilícito de combustibles y avanzar en la desarticulación de las cadenas logísticas, comerciales y económicas que las sostienen.

El acuerdo permitirá sumar las capacidades operativas de Pemex con las herramientas de inteligencia financiera de la UIF, en un esfuerzo que busca ampliar el combate al robo de hidrocarburos hacia los recursos y operaciones financieras relacionados con este delito.

El Dato: Las acciones de las dependencias permitirán la organización de capacitaciones en análisis operativo.

De acuerdo con el Gobierno federal, la colaboración da continuidad al trabajo que realizan la UIF y Pemex como parte del Grupo de Trabajo Interinstitucional contra el Mercado Ilícito de Combustibles, donde se articulan capacidades de inteligencia financiera y operativa para detectar las redes involucradas e identificar sus estructuras financieras.

Como parte del convenio, Pemex proporcionará a la UIF información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa que contribuya a identificar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como posibles hechos de corrupción, fraude, robo de hidrocarburos y otros delitos relacionados. La cooperación será de doble vía, ya que la UIF compartirá con la petrolera productos de inteligencia que permitan fortalecer la identificación, prevención, seguimiento y evaluación de riesgos relacionados con sus actividades financieras y las correspondientes a sus empresas filiales.

AUTORIDADES de la UIF, la SHCP y de Petróleos Mexicanos, ayer ı Foto: Especial

De igual manera, ambas instituciones podrán realizar acciones de capacitación en materia de análisis operativo y estratégico, con el propósito de fortalecer sus capacidades para detectar posibles irregularidades y mejorar la respuesta institucional ante delitos que afecten al sector energético.

La SHCP señaló que este esquema forma parte de la política energética encabezada por la Secretaría de Energía y busca fortalecer las herramientas del Estado para identificar y denunciar hechos de corrupción, fraude y otras conductas que puedan afectar tanto al sector como al patrimonio público.

Con la colaboración, Hacienda sostuvo que también se fortalece la protección de la integridad del sistema financiero y de los recursos estratégicos del país, bajo el marco jurídico nacional y los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI).