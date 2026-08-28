Exportaciones crecen 43.7% en julio: Inegi

Las exportaciones mexicanas se ubicaron en 81 mil 420 millones de dólares en julio, lo que representó un avance anual de 43.7 por ciento, de acuerdo con la información preliminar del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La balanza comercial demuestra que el impulso provino del sector manufacturero. La industria más relevante del país exportó 76 mil 306 millones de dólares en julio, lo que representó un crecimiento anual de 45.6 por ciento.

James Salazar Salinas, subdirector de Análisis Económico en Kapital Grupo Financiero, mencionó a La Razón que las exportaciones mexicanas han anotado récord tras récord en 2026 debido a que el país ha aprovechado el arancel efectivo de Estados Unidos respecto a otros país, incluso a sorteado la incertidumbre propiciada por Donald Trump.

El Dato: Los envíos de los productos agropecuarios disminuyeron casi 9.0 por ciento anual en el séptimo mes; entre enero y julio, las exportaciones caen 3.1 por ciento.

“México a probado, a pesar del ruido de Trump, que estamos mejor posicionados con el arancel efectivo en relación con otros competidores”, declaró.

Estimaciones de la Secretaría de Economía dan como resultado que México paga un arancel efectivo de 3.4 por ciento en las mercancías que tienen como destino los Estados Unidos.

El analista de Kapital Grupo Financiero también explicó que las exportaciones han aumentado por el auge de la Inteligencia Artificial de los Estados Unidos.

“Allá es el gran motor de la economía. La inversión es muy fuerte de las grandes empresas de Inteligencia Artificial con múltiples planes y esto demanda insumos eléctricos y de computo”, acotó.

Más dólares ı Foto: Especial

Un informe de Banco Base refiere que en el primer semestre del año, las exportaciones de equipo de cómputo a EU acumulan un crecimiento de 182 por ciento respecto al mismo periodo del 2025.

“El crecimiento de esta partida es de tal relevancia, que, si su crecimiento en 2026 fuese de 0 por ciento, el crecimiento del resto de las exportaciones bajaría de 24.6 a 6.54 por ciento”, se lee en el informe elaborado por la directora de análisis económico Gabriela Siller.

AUTOMOTRICES. James Salazar Salinas consideró que México está bien posicionado geográficamente y ha sabido aprovecharlo, “por eso estamos rompiendo récords a expensas del sector automotriz porque ahí la competencia es fuerte en términos de aranceles”.

Información del Inegi arroja que las exportaciones automotrices se ubicaron en 16 mil 465.5 millones de dólares, lo que representó un avance anual de 2.4 por ciento.

De esta manera se confirman dos meses seguidos con aumentos a tasa anual.

Según Banco Base, el crecimiento de las exportaciones automotrices estuvo sustentado en la demanda de Estados Unidos, que crecieron 3.7 por ciento anual; mientras que las enviadas al resto del mundo se contrajeron 3.9 por ciento en comparación con el periodo referido.

En los primeros siete meses del 2026, las exportaciones totales crecieron 27.7 por ciento anual su mayor avance para un periodo igual desde 2010, cuando se dio un rebote a la caída de 31 por ciento registrada en 2009, informó Banco Base.

Entre enero y julio, las exportaciones totales se ubicaron en 471 mil 387 millones de dólares. Las importaciones se ubicaron en 462 mil 132 millones de dólares en el periodo.