Una persona vende artesanías en la calle, en una imagen de archivo. Informalidad se dispara en un mes; un millón se suma a esta condición

La informalidad laboral se disparó durante julio, al sumar alrededor de un millón de personas en sólo un mes bajo esta condición, con lo que 34.1 millones de trabajadores se encontraron bajo esta condición, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la cifra significó un incremento aproximado de 3.0 por ciento respecto a los 33.1 millones de trabajadores informales registrados en junio.

Con ello, la tasa de informalidad laboral pasó de 55.0 a 56.2 por ciento de la Población Ocupada entre ambos meses, un avance de 1.2 puntos porcentuales.

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El Dato: La Población Ocupada se distribuyó principalmente en los servicios, con 26.6 millones; el comercio, con 11.9 millones de personas y las manufacturas con 9.7 millones.

El incremento mensual contrasta con el comportamiento anual de la tasa, que mostró una variación mucho menor. En julio de 2025, 56.1 por ciento de la Población Ocupada se encontraba en la informalidad, por lo que en un año el indicador aumentó apenas 0.1 puntos porcentuales.

El deterioro fue más pronunciado entre quienes trabajan propiamente en el sector informal. En julio, este grupo alcanzó 18.9 millones de personas y representó 31.1 por ciento de la Población Ocupada, 1.2 puntos porcentuales más que el 29.9 por ciento observado un año antes.

La informalidad laboral no se limita a quienes trabajan en micronegocios no registrados; el Inegi también considera a trabajadores por cuenta propia en la agricultura de subsistencia y a personas que laboran sin acceso a seguridad social, aun cuando sus servicios son utilizados por unidades económicas formalmente registradas.

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Beatriz Robles, directora de Operaciones de Manpower México señaló que las cifras de julio muestran un mercado laboral donde la ocupación tiene una mayor concentración en condiciones informales ya que la actividad económica no necesariamente se tradujo en una expansión del empleo formal o de mayor calidad; es decir, en puestos con seguridad social y prestaciones.

“Mientras la población económicamente activa tuvo un ligero incremento anual, la ocupación registra una contracción anual. La informalidad, aunque de año en año se percibe sin cambios, observando su comportamiento a lo largo de 2026 refleja un crecimiento a mayor escala de alrededor de un millón de personas de entre los reportes de junio a julio”, destacó.

70.26 pesos por hora es el ingreso promedio de la población ocupada

“Para integrar a las personas en edad productiva, México requiere generar cada año entre un millón y un millón 100 mil trabajos formales. Por lo tanto, el verdadero desafío sobrepasa el generar más ocupación; exige convertir el crecimiento de la fuerza laboral en empleos formales, promoviendo la permanencia en ellos. La formalidad debe consolidarse como un esquema sostenible tanto para empresas y trabajadores, con incentivos que favorezcan la contratación, la capacitación y el acceso a mejores condiciones laborales”, añadió la directiva en un análisis.

Por su parte, la tasa de informalidad laboral se colocó en 56.2 por ciento del total de la Población Ocupada, un ligero repunte también de 0.1 punto porcentual, mientras que las mujeres registraron la tasa más alta, con 56.8 por ciento de la Población Ocupada.

En contraste, en hombres, la tasa de personas sin prestaciones fue menor que la de las mujeres; aunque también registró un crecimiento ligero respecto al mismo mes del año pasado.

De manera general, en el séptimo mes del año, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 62.6 millones de personas de 15 años y más; lo que representó una tasa de participación de 59.2 por ciento.

Dicha cantidad significó un aumento de 34 mil personas respecto al número registrado en el mismo mes del año pasado, de los cuales, la tasa de participación económica de las mujeres fue de 45.9 por ciento y la de hombres, de 74.2 por ciento.

Asimismo, la Población Ocupada alcanzó 60.8 millones de personas; es decir, que del total de personas que están en edad de laborar, la tasa de personas con un empleo fue de 97.1 por ciento, lo que significó una caída anual de 45 mil personas.

Según sexo, la ocupación de mujeres fue de 24.9 millones y la de hombres, de 35.8 millones, lo que quiere decir que hubo un descenso en ellas de 110 mil y un alza en ellos de 65 mil, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) aseguró que el mercado laboral mantiene un elevado nivel de ocupación, al tiempo que la tasa de participación laboral aumentó de 58.7 a 59.1 por ciento entre el primer y segundo trimestre del año.

A tasa trimestral, destacó la dependencia, la ocupación aumentó en casi 600 mil personas, debido a empleos del sector servicios y de industrias.

El Inegi también señaló que en el mes de referencia, la población desocupada fue de 1.8 millones de personas, esto significó un incremento anual de 79 mil. La desocupación de mujeres se ubicó en 806 mil: subió en 98 mil respecto a julio del año anterior. La de hombres se situó en un millón, bajó en 19 mil frente al séptimo mes de 2025.