Detienen a alcalde de Tepeyahualco, Puebla, por presunto abuso de autoridad y cohecho

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla detuvo a Said de Jesús Godos Luna, presidente municipal de Tepeyahualco, por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal y cohecho.

El alcalde, de 33 años, fue aprehendido por agentes de investigación en el municipio de San Juan Xiutetelco, después de realizar labores de ubicación y seguimiento para ejecutar el mandato judicial en su contra.

La dependencia estatal confirmó que se trató del cumplimiento de una orden de aprehensión, aunque hasta el momento no explicó cuáles son los hechos específicos que dieron origen a la investigación ni cuándo habrían ocurrido.

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Tras su captura, Said de Jesús “N” quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que deberá definir su situación jurídica durante las siguientes etapas del procedimiento.

“La Fiscalía General del Estado mantiene una actuación firme contra las conductas que vulneran el ejercicio del servicio público”, señaló la institución al informar sobre el caso.

Asimismo, la FGE aseguró que continuará con las investigaciones para esclarecer los acontecimientos y garantizar la aplicación de la ley.

La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplimentó una orden de aprehensión contra Said de Jesús N., de 33 años, por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal y cohecho.#FiscalíaInforma pic.twitter.com/WuZJyE61CQ — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 5, 2026

¿Quién es Said de Jesús Godos Luna?

Said de Jesús Godos Luna es presidente municipal de Tepeyahualco, Puebla. Ocupó el cargo durante el periodo 2021-2024 y posteriormente fue reelegido para encabezar el ayuntamiento de 2024 a 2027.

El funcionario llegó a la presidencia municipal como abanderado de Movimiento Ciudadano. Durante su administración participó en actividades relacionadas con seguridad, turismo y apoyo a productores de la región.

En junio de 2023, medios locales informaron que Godos Luna había sido detenido junto con uno de sus escoltas durante un baile de feria celebrado en el municipio de Libres, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego.

Ese acontecimiento corresponde a un procedimiento distinto. La Fiscalía de Puebla no informó si existe alguna relación entre aquel episodio y los delitos por los que ahora fue cumplimentada la orden de aprehensión.

Por el momento, tampoco se ha precisado si el alcalde permanecerá bajo alguna medida cautelar mientras avanza el proceso. Será un juez quien determine si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Said de Jesús N., de 33 años de edad, señalado como presunto responsable de los delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal y cohecho.#FiscalíaInforma… pic.twitter.com/YtrRW3nwll — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 4, 2026

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MSL