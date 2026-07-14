Así fue la captura del tirador de Atlixcáyotl tras un enfrentamiento

Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado permitieron trazar la ruta de escape empleada por el sospechoso tras las agresiones.

La tranquilidad regresa a la Vía Atlixcáyotl en Puebla, tras la detención de Rafael “N”, probable responsable de disparos contra vehículos. La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lideraron el operativo interinstitucional que busca combatir la impunidad.

La aprehensión se concretó en un inmueble de San Andrés Cholula. Rafael “N” realizó detonaciones de arma de fuego contra el personal, pero las fuerzas de seguridad actuaron conforme a protocolos, asegurando el lugar y cumpliendo las órdenes judiciales.

La identificación de Rafael “N” fue resultado del trabajo conjunto de inteligencia entre FGE y SSP. Se analizaron patrones de conducta, horarios y rutas de desplazamiento, con apoyo de videovigilancia y seguimiento a cada evento.

La Fiscal General, Idamis Pastor Betancourt, destacó el modelo de investigación interdisciplinario y técnico. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, subrayó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno como clave para obtener información precisa.

Durante la inspección ministerial en la colonia Anzures, los peritos resguardaron fajos de dinero en efectivo de procedencia ilícita. ı Foto: Especial.

Durante el primer cateo en San Andrés Cholula, las autoridades aseguraron un arma corta semiautomática, un rifle, una escopeta, cartuchos útiles y un vehículo GMC Denali.

En un segundo cateo, realizado en la colonia Anzures de Puebla, se encontraron dos armas calibre .22, 536 cartuchos del mismo calibre, 23 cartuchos calibre 9 milímetros, equipos de cómputo, una tableta, 15 unidades de almacenamiento y 729 mil 944 pesos en efectivo.

La investigación inició por denuncias de impactos de bala en Vía Atlixcáyotl. La FGE identificó coincidencias en lugar, horario y modo de operación entre los eventos, permitiendo construir una hipótesis sólida. Esta se sustentó con inspecciones ministeriales, criminalística de campo y dictámenes balísticos.

La autoridad judicial determinará la responsabilidad penal de Rafael “N”, respetando el debido proceso. La FGE y el Gobierno de Puebla refrendan su compromiso de mantener la seguridad y la cero impunidad.

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JVR