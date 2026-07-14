Teleférico de Uruapan: 206 cámaras y C5 blindan seguridad de usuarios

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó el recorrido por las terminales para probar los de intercomunicación de emergencia.

Los usuarios del Teleférico de Uruapan, Michoacán, viajan con la certeza de estar protegidos por un robusto sistema de seguridad. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla supervisó el Centro de Monitoreo y Control de Flotas, confirmando la operación permanente de 206 videocámaras conectadas en tiempo real al C5 Michoacán. Esta infraestructura tecnológica resguarda la integridad de los cerca de 18 mil pasajeros que utilizan diariamente este moderno medio de transporte.

Las 206 cámaras están estratégicamente distribuidas en las seis estaciones del complejo, permitiendo una vigilancia constante. Su conexión directa con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5 Michoacán) asegura una respuesta inmediata. “Contamos con personal capacitado operando las cámaras y tenemos Policía Auxiliar en las instalaciones, además de la Guardia Civil atenta desde el C5 para brindar apoyo", afirmó Ramírez Bedolla, destacando la combinación de tecnología y recurso humano.

El Teleférico de Uruapan cuenta con un sistema integral de videovigilancia en tiempo real. Tu seguridad es nuestra prioridad desde que subes hasta que llegas a tu destino. Aquí viajas tranquilo, llegas a tiempo y llegas volando. #MichoacánEsMejor pic.twitter.com/s5ILy0VqKz — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) July 14, 2026

Complementando la videovigilancia, las 91 cabinas del teleférico están equipadas con botones de pánico de última generación. Estos dispositivos permiten a los usuarios solicitar auxilio de forma instantánea ante cualquier emergencia, añadiendo una capa adicional de protección personal y agilizando la respuesta de los cuerpos de rescate.

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La implementación de estas medidas de seguridad posiciona al Teleférico de Uruapan como un referente en transporte público moderno y confiable en México. No solo facilita la movilidad urbana en la región, sino que también demuestra una inversión significativa en tecnología para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos, un aspecto crucial en el desarrollo de infraestructuras de transporte masivo en el país.

La interconexión directa con el C5 Michoacán agilizará el despliegue de patrullas ante cualquier eventualidad en el trayecto de las cabinas. ı Foto: Especial.

Este esfuerzo se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno de Michoacán para modernizar y asegurar sus servicios públicos. La integración del teleférico con el C5 es un ejemplo claro de cómo la tecnología mejora la calidad de vida y la percepción de seguridad en las ciudades del estado. Durante la supervisión, el gobernador estuvo acompañado por funcionarios clave como María Elena Huerta, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, y José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública. El Teleférico de Uruapan, inaugurado en 2024, es una obra fundamental para la conectividad y el desarrollo regional, y su constante mejora en seguridad reafirma el compromiso con la excelencia operativa.

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JVR