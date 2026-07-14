Noroña reta a Tribunal de Michoacán tras fallo por violencia política de género: ‘No se los voy a aceptar’

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, y la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García.

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, emplazó al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán a explicar públicamente los argumentos con los que resolvió, por unanimidad, que incurrió en violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, al sostener que la sentencia carece de sustento jurídico y representa un riesgo para el debate político entre hombres y mujeres.

La resolución del Tribunal Electoral derivó de diversas declaraciones realizadas por el senador contra la edil, quien pidió investigar a políticos de Morena por el asesinato de su esposo, el entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Entre otras expresiones, Fernández Noroña afirmó que “su ambición política se despertó”, la calificó de “irresponsable”, sostuvo que utilizaba el homicidio de su esposo con fines políticos , la señaló como “fascista” y aseguró que buscaría la gubernatura de Michoacán.

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El senador Gerardo Fernández Noroña en conferencia en el Senado. ı Foto: Cuartoscuro

El Tribunal concluyó que esas expresiones trascendieron la crítica política y constituyeron violencia política contra las mujeres en razón de género, al considerar que buscaron desacreditar y deslegitimar a Grecia Quiroz en el ejercicio de sus derechos político-electorales y en sus aspiraciones políticas.

Como parte de la resolución ordenó al senador ofrecer una disculpa pública y retirar o modificar contenidos difundidos en redes sociales, entre otras medidas.

Noroña responde y exige a Tribunal explicar resolución

A través de un video en sus redes sociales, el legislador de Morena dirigió su llamado a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Amelí Gissel Navarro Lepe, así como a las magistradas y magistrados que emitieron la resolución.

“Quiero pedirle a Amelí Gissel Navarro Lepe, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial en Michoacán (...) magistradas y magistrado del Tribunal Electoral, que públicamente expliquen, porque no lo dicen en su sentencia, cómo llegaron a tan sesuda conclusión” Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena



Fernández Noroña sostuvo que las expresiones por las que fue sancionado forman parte del debate político y cuestionó que se les diera un tratamiento distinto por estar dirigidas a una mujer.

“Si yo a un hombre que entra en sustitución de su mujer asesinada le digo que su acusación es irresponsable, que tiene una evidente intención electoral, que se le despertó la ambición y que es un fascista, me dirán ustedes que eso es violencia política de género. Pero si se lo digo a una mujer es violencia política de género. Lo que ustedes plantean es un despropósito”, afirmó.

Grecia Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan, Michoacán. ı Foto: Cuartoscuro

El senador argumentó que calificar una acusación como irresponsable, señalar una intención electoral o definir una postura como “ fascista” no constituye violencia política de género .

“¿En qué parte de la legislación sobre violencia política de género pueden sostener semejante arbitrariedad?”, cuestionó.

Asimismo, aseguró que la resolución pretende inhibir el debate político entre hombres y mujeres.

“Están pretendiendo sentar un muy grave precedente, que es que no puede haber un debate político entre una mujer y un hombre, porque cualquier respuesta que dé el varón es considerada violencia política de género” Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena



Fernández Noroña afirmó, además, que el fallo afecta su reputación y busca limitar su actividad política.

“Me quieren poner el sanbenito de violentador, que es una infamia. Están queriendo cerrarme el camino a la actividad política y están contribuyendo a las campañas de denuesto que la derecha endereza todo el tiempo en mi contra. No se los voy a aceptar”, declaró.

El legislador reiteró el reto a los integrantes del Tribunal para que hagan pública la argumentación jurídica de la sentencia.

“Los reto a que públicamente expliquen su sentencia. Les emplazo a que salgan a dar la argumentación ”, insistió.

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