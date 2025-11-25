‘Grecia Quiroz, irresponsable y ambiciosa’: Noroña la señala por pedir investigación a Godoy y Morón

Gerardo Fernández Noroña acusa que Grecia Quiroz fue "irresponsable" al señalar a morenistas por homicidio de Manzo.

El senador morenista Gerardo Fernández Noroña acusó de “irresponsable” y “ambiciosa” a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, por señalar a políticos michoacanos del guinda como posibles involucrados en el asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

A través de una de sus habituales transmisiones en vivo a través de redes sociales, Fernández Noroña se refirió a la petición pública que Quiroz hizo sobre la necesidad de investigar al diputado Leonel Godoy, al senador Raúl Morón y al exgobernador de Michoacán, “Nacho” Campos, los tres de Morena, para conocer si estuvieron involucrados en el homicidio de Manzo.

Al respecto, Fernández Noroña dijo que las declaraciones de la viuda de Manzo eran “irresponsables” y que, más bien, tenían una intención política de su parte.

Acusó que a Grecia Quiroz “la ambición se le despertó” por contender por la gubernatura de Michoacán, por lo cual, según Noroña, está atacando directamente a figuras de Morena.

“[Es una] declaración irresponsable de la alcaldesa Quiroz de señalar a Morón y a Godoy como posibles responsables [del homicidio de Manzo]. Puede ir a declarar a una Fiscalía y dar elementos, si es que los tiene, pero evidentemente es una declaración política, donde a ella la ambición se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo”, dijo el senador morenista en una transmisión en vivo.

Gerardo Fernández Noroña dijo que él está seguro de que Grecia Quiroz contenderá por la titularidad del Ejecutivo de Michoacán y que, incluso, será apoyada por la derecha, aunque desestimó que vayan a vencer a Morena en los próximos comicios estatales.

“Va a ser candidata… de ahí a que nos gane hay un mar de distancia, pero es evidente que ya está en esa línea. La derecha la va a apoyar con todo porque requieren figuras fascistas que legitimen que tengan, además, cierto respaldo popular”, concluyó Fernández Noroña.

Grecia Quiroz asumió el cargo de alcaldesa de Uruapan, Michoacán, tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre durante un evento público por el Día de Muertos. Estos hechos son investigados por autoridades federales y estatales, y actualmente están siendo procesados siete de los escoltas del exedil y una persona de alias “El Licenciado” señalado como presunto autor intelectual.

Por su parte, Quiroz exigió que, además de estas personas, se investigue a figuras de Morena en Michoacán como los mencionados Rangel, Morón y Campos, pues acusó que podría haber injerencia del partido oficialista en este crimen, toda vez que, dijo, Manzo “le estorbaba a ciertos personajes”.

