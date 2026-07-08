Noroña impugnará fallo de Tribunal Electoral de Michoacán por violencia de género contra Grecia Quiroz

El senador Gerardo Fernández Noroña, de Morena, impugnará la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), que determinó que cometió Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en perjuicio de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García.

En una transmisión en vivo en su canal de YouTube, adelantó que presentaría un recurso ante la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ejerce jurisdicción sobre el estado de Michoacán.

“Estoy en el camino de impugnar esta resolución y, por lo tanto, hasta que no termine el proceso, que terminará en la Sala Regional, esta decisión del Tribunal Electoral pues no está firme, por más que celebre la derecha”, comentó este martes.

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Grecia Quiróz , presidenta municipal de Uruapan ı Foto: Cuartoscuro

Por unanimidad, el pasado 6 de julio el Pleno del TEEM ordenó la implementación de diversas medidas de reparación integral en favor de la alcaldesa, entre ellas que Fernández Noroña emita una disculpa pública y su inscripción durante seis meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

Noroña acusa “campañón” en su contra

Tras conocer la resolución, durante una transmisión en vivo, Fernández Noroña acusó un “campañón” en su contra y anunció su intención de impugnar porque, dijo, “el San Benito de que soy violentador de mujeres, ese lo tienen, y ahora con esto más van a seguir”.

Al retomar el tema este 7 de julio, el morenista señaló que, con la determinación del Tribunal Electoral del Estado, pretenden impedir que pueda competir por la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República para el próximo periodo legislativo.

“¿Qué afectación puede hacerme una sanción como la que están planteando? Pues que siguen con su campaña de que soy misógino, el inscribirme el padrón 6 meses, buscar estigmatizarme y, sobre todo, impedir que yo pueda participar para la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores para el siguiente año. Ya no tengo más que decir”, declaró.

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cehr