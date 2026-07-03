El objetivo en Michoacán es construir paz, justicia y erradicar la extorsión: Claudia Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que el objetivo en Michoacán es construir la paz, la justicia y erradicar la extorsión, por lo que, a través de la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos han disminuido 46 por ciento, al pasar de un promedio diario de 4.32 en enero de 2025 a 2.33 en junio de 2026.

“Han disminuido los homicidios, han disminuido otros delitos, pero el principal objetivo y es la instrucción que tiene el Gabinete en coordinación con el Gobierno del estado, es erradicar la extorsión en Michoacán, ese es el objetivo. Evidentemente es construir la paz, la justicia, pero hoy sabemos que en distintas regiones del estado en algunos lugares concentrados en ciertos municipios uno de los temas que nos ha solicitado permanentemente la ciudadanía es el disminuir la extorsión. Ha habido muchas detenciones del estado y también del Gabinete de Seguridad, pero la instrucción que he dado es que nos concentremos en erradicar ese delito”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en el 12 Batallón de Infantería de la 21 Zona Militar de Morelia, Michoacán.

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