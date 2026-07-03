Michoacán avanza en paz y desarrollo con Plan respaldado por Sheinbaum

El liderazgo de Carlos Torres Piña en la entidad reafirmó que el bienestar social se consolida mediante las ferias itinerantes de atención masiva.

Las familias de Michoacán ya experimentan los beneficios concretos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Este programa, impulsado por el Gobierno de México, busca mejorar la calidad de vida y la seguridad en la entidad, mostrando avances significativos.

Durante la presentación de avances en Morelia, Carlos Torres Piña, aspirante a coordinador estatal de la Defensa de la Transformación, subrayó que el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sido fundamental. “Los resultados confirman que cuando hay coordinación entre los gobiernos de la Cuarta Transformación, los beneficios llegan directamente al pueblo”, afirmó.

Entre los logros más destacados se encuentran más de 850 mil servicios y trámites ofrecidos a través de las Ferias del Bienestar, acercando apoyos esenciales a la ciudadanía. Además, se registra una inversión de 16 mil millones de pesos mexicanos en infraestructura durante 2026.

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La mejora en la calidad de vida también se refleja en los mil 500 millones de pesos destinados a obras de agua potable y drenaje en los 113 municipios. El sector agrícola recibe mil 627 millones de pesos para su fortalecimiento.

El Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha muestra avances significativos con obras en salud, educación, seguridad e infraestructura, atendiendo las necesidades de las comunidades indígenas.

En el ámbito económico, se impulsa el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi) en el Parque Industrial Bajío. Esta iniciativa busca atraer inversión y generar nuevos empleos en la entidad.

Seguridad pública es otro pilar fundamental

La seguridad pública es otro pilar fundamental. Gracias a la coordinación con instancias estatales y el respaldo del secretario Omar García Harfuch, se ha logrado una disminución en los índices de homicidios dolosos y otros delitos.

Estos avances consolidan el compromiso del Gobierno de México con Michoacán. Torres Piña reiteró que el estado cuenta con el apoyo continuo de la presidenta Sheinbaum para seguir adelante con la transformación.

El trabajo conjunto entre los gobiernos de la Cuarta Transformación promete continuar entregando resultados tangibles en favor de la paz, la justicia y el progreso de todos los michoacanos.

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JVR