Esthela Damián suma apoyos en Taxco por soberanía nacional

Un total de 211 egresados de la Universidad Autónoma de Guerrero contaron con el padrinazgo institucional de la funcionaria federal en su ceremonia de graduación.

Esthela Damián Peralta, exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, realizó una intensa gira de trabajo este viernes en Taxco de Alarcón, Guerrero. Durante su visita, consolidó el respaldo de pobladores, la comunidad universitaria y artesanos plateros, en el marco de una campaña activa por la defensa de la soberanía nacional, un tema central en su agenda.

La jornada inició con un recorrido puerta por puerta en Acamixtla, dialogando directamente con los habitantes para conocer sus inquietudes. Al mediodía, asistió como madrina a la graduación de 211 nuevos profesionales de Enfermería de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) y, posteriormente, se reunió con artesanas y artesanos plateros de Taxco para abordar el bienestar laboral y el impulso al consumo local.

La exconsejera jurídica Esthela Damián Peralta priorizó el despliegue territorial sobre el trabajo de escritorio durante su intensa jornada en el estado de Guerrero. ı Foto: Especial.

Al finalizar, Damián Peralta enfatizó la importancia del contacto directo con la ciudadanía. “A Guerrero se le defiende caminando los barrios y escuchando de frente a nuestra gente, no simulando desde un escritorio", afirmó, destacando su enfoque en el trabajo de territorio y el fortalecimiento de las economías regionales.

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Subrayó que jóvenes enfermeros y creadores de plata “están listos para un proyecto con método, donde la prioridad sea el desarrollo económico regional“. Con miras a consolidar la protección de la patria, la funcionaria invitó a una gran movilización este sábado 4 de julio en Acapulco.

“El porvenir de nuestro estado se construye sumando voluntades y sin intermediarios”, declaró. La mega asamblea, programada a las 17:00 horas a espaldas del Edificio Inteligente, busca “demostrar en masa y con total unidad que estamos listos para avanzar junto a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum“, concluyó.

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JVR