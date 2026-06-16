Fundadores de Morena en Ometepec respaldan a Esthela Damián por Guerrero.

Fundadores de Morena en Ometepec, Guerrero, manifestaron hoy su respaldo a Esthela Damián Peralta, exconsejera jurídica federal. Este apoyo se suma a su defensa de la soberanía nacional y su visión para el estado.

Durante un encuentro en la región, Damián Peralta expresó su orgullo por la presencia de líderes morenistas, asumiéndose como mujer de lucha. Subrayó que “el proyecto más importante de mi vida se llama Guerrero“, enfatizando su arraigo y dedicación.

Las bases morenistas, incluyendo líderes agrarios, artesanas y maestros, arroparon a Damián Peralta. En su discurso, recordó que el futuro de Guerrero debe cimentarse en principios firmes, lejos de acuerdos opacos.

Con la mirada puesta en los asistentes, Damián Peralta compartió un mensaje de profunda convicción: “Estar aquí en Ometepec, mirar sus rostros de frente y sentir sus manos trabajadoras me recuerda la esencia de nuestra lucha. Hoy vengo a hacerles un llamado que nace de la convicción más profunda: por más difíciles que sean las circunstancias, ¡nunca pierdan sus sueños ni dejen empeñados sus principios!"

La exconsejera jurídica federal consolidó una alianza estratégica con los líderes fundadores del partido en la región de la Costa Chica. ı Foto: Especial.

Destacó que “la transformación no se construye con promesas de escritorio, se hace defendiendo la dignidad de nuestras familias y manteniendo intacta la esperanza de que Guerrero merece un destino de paz, justicia y bienestar real para todos". El mensaje resonó.

La exfuncionaria fue clara al advertir que la izquierda histórica de Guerrero no cederá terreno ante “aventurerismos políticos”, reafirmando unidad y coherencia.

Esthela Damián Peralta encabeza asamblea

Entre los fundadores de Morena que acompañaron a Esthela Damián en esta reunión en Ometepec se encontraban Jaquelina Ortiz Montaño, Manuel Tapia Bustos, Zenaido Herrera Ruiz, Alejandra Bobadilla Toledo, Pablo Solano Ramírez y Adela Miranda Calderon. También estuvieron presentes Taurino Baños Herrera, Janeth Santiago Adata, Gabriel Candelario Carbajal y Doroteo Candelario.

Este encuentro subraya la movilización de las bases del partido en Guerrero y el respaldo a figuras que buscan consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación en la entidad.

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JVR