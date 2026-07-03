Ecatepec y Edomex instalan pantallas para ver México vs Inglaterra

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss coordinará un despliegue masivo en plazas cívicas para el histórico encuentro de México e Inglaterra.

Miles de familias en Ecatepec y otros diez municipios del Estado de México podrán disfrutar este domingo del esperado partido entre las selecciones de México e Inglaterra, que definirá el pase a octavos de final del Mundial. La iniciativa busca ofrecer una alternativa segura y de sana convivencia, libre de alcohol, para seguir la justa futbolística en espacios públicos habilitados.

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, anunció que su municipio se suma a esta celebración nacional, garantizando un ambiente de paz, tranquilidad y gozo para todos los asistentes. Esta medida se alinea con el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, que coordina esfuerzos para el bienestar de la población.

En Ecatepec, se habilitarán diez espacios públicos estratégicos para la proyección del encuentro. Estos incluyen las plazas de los nueve pueblos, como Guadalupe Victoria, Santo Tomás Chiconautla y San Cristóbal, así como la glorieta Simón Bolívar del fraccionamiento Las Américas. En cada punto, se realizarán actividades culturales y recreativas en el marco de este festival mundialista.

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Colonias concurridas como el fraccionamiento Las Américas contarán con pantallas gigantes y seguridad a cargo de la policía y elementos de la Marina. ı Foto: Especial.

La propuesta de descentralizar la fiesta futbolera se extiende a once municipios mexiquenses, entre ellos Nezahualcóyotl, Naucalpan, Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Texcoco. El objetivo principal es prevenir aglomeraciones que puedan generar riesgos y asegurar la tranquilidad de los aficionados, promoviendo un festejo cívico.

Para garantizar la seguridad, Ecatepec desplegará un operativo con más de mil policías municipales y 200 unidades, contando además con el apoyo de la Fuerza de Tarea de Marina. Esta estrategia se replica en la Ciudad de México, donde la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la instalación de pantallas gigantes en 56 puntos y un operativo interinstitucional con más de 40 mil servidores públicos, incluyendo 17 mil policías, además de la implementación de ley seca en algunas alcaldías.

La alcaldesa Cisneros Coss hizo un llamado a los vecinos de la zona oriente a aprovechar estos espacios seguros y organizados para vivir la emoción del partido.

La jornada del próximo domingo representa un momento crucial para la selección mexicana en su camino por el Mundial. Con la instalación de estas pantallas y los operativos de seguridad, las autoridades buscan que la pasión por el fútbol se viva de manera ordenada y familiar, reforzando el tejido social y la convivencia comunitaria. La expectativa es alta, y la alcaldesa de Ecatepec pronosticó un triunfo para el equipo mexicano.

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JVR