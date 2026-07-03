Las breves del Mundial 2026

EX DEL AMÉRICA MANDA CONDOLENCIAS

EL ENTRENADOR brasileño André Jardine lanzó un mensaje en redes sociales para los familiares de los aficionados que fallecieron en los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador, en los dieciseisavos de la Copa del Mundo 2026. El exestratega del América tiene un gran vínculo con México, justamente por su estancia en el país, en donde dirigió a las Águilas y al Atlético de San Luis, por lo que se manifestó ante el lamentable suceso. “Con mucho cariño por México envío mis más sinceras condolencias a las familias y amigos de los tres aficionados que perdieron la vida ayer. Mis pensamientos están con ustedes”, escribió el timonel en su cuenta de Instagram

EX DEL AMÉRICA MANDA CONDOLENCIAS ı Foto: Instagram/ André Jardine

UN MENSAJE CON MUCHO CARIÑO

JUDE BELLINGHAM es uno de los futbolistas más conocidos en la actualidad y sus palabras siempre sirven de apoyo para todos su seguidores. El reportero Manu Gutiérrez le solicitó en la zona mixta que si podría mandar un mensaje al pueblo venezolano después de los dos terremotos que sacudieron a dicho país. Sin dudarlo, el atacante del Real Madrid se detuvo y dijo: “mucho ánimo para todos en Venezuela y mucho cariño también”.

UN MENSAJE CON MUCHO CARIÑO ı Foto: Captura de video

CONSUELA A SUS SERES QUERIDOS

LA ELIMINACIÓN de Bosnia ante Estados Unidos del certamen veraniego causó un gran dolor entre los aficionados y, la máxima leyenda de esa selección, Edin Džeko, de inmediato fue a buscar a su familia para consolarla. Se acercó a la tribuna para abrazar a su hija, quien no podía contener las lágrimas tras el adiós de su país. La imagen se hizo viral de manera inmediata, ya que el atacante de 40 años de edad prefirió dejar todo a un lado para estar con su ser querido y de paso, darle aliento a los fans que estaban a su alrededor.

CONSUELA A SUS SERES QUERIDOS ı Foto: Captura de video

EN FRANCIA TAMBIÉN SE ILUSIONAN

EL OLYMPIQUE de Marsella, exequipo de André-Pierre Gignac, sabe el cariño y la unión que hay entre el delantero y el pueblo mexicano y, por lo mismo, no se quiso quedar atrás y en su cuenta oficial de X (antes Twitter) subió un post con la tan famosa frase “¿Y si sí?”, la repitió tres veces y de inmediato la afición se hizo presente. Diversos comentarios de agradecimiento recibió el conjunto de la Ligue 1, pues el domingo enfrenta Inglaterra en el duelo de los octavos de la Copa.

EN FRANCIA TAMBIÉN SE ILUSIONAN ı Foto: X/Olympique

UN ANUNCIO FUERA DE LUGAR

DESPUÉS DE LA CONFERENCIA de prensa de Sébastien Desabre, el seleccionador de RD del Congo, tras la eliminación del equipo en el Mundial, se reveló que su padre había fallecido; un anuncio en público que pareció sobresaltar al técnico francés. El portavoz del equipo cerró la sesión diciendo en francés: “El entrenador ha perdido a su padre. Sinceras condolencias”. El timonel miró a su derecha con una expresión de sorpresa hacia el jefe de prensa, Jerry Kalemo Ngoy, pero recuperó rápidamente la compostura y sólo expreó “merci”, que en español significa “gracias”.

UN ANUNCIO FUERA DE LUGAR ı Foto: Captura de video

SE CALIENTA EL JUEGO

LA PREVIA del partido México vs. Inglaterra encendió las redes sociales. Liam Gallagher, vocalista de Oasis, lanzó un pronóstico contundente de 5-0. La respuesta no tardó en llegar desde México y Fher Olvera, líder de Maná, defendió a la Selección Nacional con un mensaje directo y lleno de orgullo azteca.

SE CALIENTA EL JUEGO ı Foto: Captura de video