Avanza el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: Presidenta Claudia Sheinbaum

Desde Morelia, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la presentación de los avances en los 12 ejes del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, destacando que su visita de este fin de semana tiene el objetivo de supervisar los trabajos que se realizan como parte del Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha.

“Vamos a seguir viendo a Michoacán con el objetivo de avanzar en la paz y la justicia para el pueblo de Michoacán”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, que se realizó en el 12 Batallón de Infantería de la 21 Zona Militar de Morelia, Michoacán.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que del 19 de noviembre de 2025 al 2 de julio de 2026, se han otorgado 850 mil 679 servicios y trámites en las Ferias del Bienestar que se han realizado en 68 municipios con la participación de 77 dependencias federales y estatales. Con Sí al Desarme, Sí a la Paz se han canjeado 414 armas de fuego por dinero en efectivo y 3 mil 115 juguetes bélicos por opciones educativas. Y con los Tianguis del Bienestar se han beneficiado a 27 mil 50 familias con la entrega de 2 millones 63 mil 213 artículos nuevos de primera necesidad.

Con las Becas para el Bienestar se apoya a 842 mil 287 estudiantes en toda la entidad con un presupuesto de 5 mil 700 millones de pesos (mdp): Beca Universal “Rita Cetina” a 332 mil 842 niñas y niños con una inversión de 2 mil 700 mdp; el apoyo de uniformes y útiles escolares con 305 mil becarios con 763 mdp; la Beca Universal “Benito Juárez” a 132 mil jóvenes de preparatoria con mil 300 mdp; la Beca de Jóvenes Escribiendo el Futuro a 16 mil beneficiarios con 466 mdp; y la Beca “Gertrudis Bocanegra” que en Michoacán beneficia a 55 mil 924 con 531 mdp estudiantes para apoyo a transporte a universitarios.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que en materia de infraestructura se invierten cerca de 54 mil mdp de los que 16 mil mdp son en 2026, para 411 kilómetros (km) de autopistas con inversión mixta, conservación de carreteras con 600 km de pavimentación, MegaBachetón, 54 caminos artesanales, dos bachilleratos y tres centros México Imparable.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, destacó que se contempla intervenir en ocho plantas de tratamiento y construir colectores lo que incrementará el tratamiento de agua residual de 80 a 280 litros por segundo. Respecto a la tecnificación del campo, señaló que ya se concluyeron los trabajos en las primeras mil 300 hectáreas lo que permite recuperar 3.66 millones de metros cúbicos de agua para el consumo humano. Además, puntualizó que en 2026 se contempla una inversión superior de mil 500 mdp para obras de agua potable y drenaje en 113 municipios

La subsecretaria de Ciencia y Humanidades, Violeta Vázquez Rojas, informó que como parte del Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha, se construye un hospital de 30 camas del ISSSTE y el Hospital de Santo Tomás en la Cañada de los Once Pueblos. Asimismo, se edifica el cuartel de la Guardia Nacional en Cherán que tiene un avance de 80 por ciento; se han remodelado 17 tramos carreteros y 178 comunidades han recibido este año recursos del FAISPIAM.

Además, se han construido 7 mil 937 estufas eficientes de leña, en 8 municipios de la región P’urhépecha; se pusieron en marcha 13 Centros LIBRE para las mujeres, se han entregado 4 mil 424 créditos para artesanas por parte de Finabien y 2 mil 937 créditos a la Palabra. Se han implementado 21 casas comunitarias de Lengua Indígena, ocho Casas y Comedores Escolares de la Niñez Indígena, se han capacitado 25 promotores lingüísticos. Asimismo, la Conafor construye una planta de refinación de resina en Cherán y apoya, mediante el pago por servicios ambientales, a 14 núcleos agrarios en casi 7 mil hectáreas.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, informó que en lo que respecta a los apoyos del campo se han destinado mil 627 mdp para beneficio de 166 mil 381 productoras y productores. Con Producción para el Bienestar se apoya a 73 mil 813 productoras y productores, con una inversión de 620 millones 355 mil pesos para 268 mil 457.30 hectáreas, al cual se han incorporado mil 700 productores de caña de azúcar con una inversión de 12 millones 154 mil 500 pesos.

En el caso de Fertilizantes Gratuitos son 72 mil 463 derechohabientes con una inversión de 534 millones 658 mil 235 pesos para 130 mil 576 hectáreas; con Bienpesca se han entregado 5 mil 750 apoyos para la actividad pesquera y acuícola con una inversión de 42 millones 768 mil pesos y en Comercio Justo se entregaron 429 millones 795 mil 113 incentivos para la comercialización de maíz y granos básicos.

Adicionalmente, se entregan créditos de Cosechando Soberanía, Sembrando Vida tiene presencia en 54 de 113 municipios y brinda apoyos adicionales con una inversión de 345 mdp, se construyen 15 jagüeyes y obras de almacenamiento y se realizan 291 terrazas para conservación de suelo y agua.

La subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ximena Escobedo Juárez, explicó que como parte del Plan Michoacán se instalaron tres comités de promotores de inversión; se publicó en el DOF la indicación geográfica del aguacate lo que protege al proceso productivo, genera valor agregado y protege empleos; se integraron 14 mil 700 empresas al programa de digitalización de MIPYMES, empresas michoacanas asistieron a la Misión Comercial a Canadá, avanza el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi) en el Parque Industrial Bajío y se han realizado Ferias de Comercio con la asistencia de 158 productoras y productores.

El gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, agradeció por la implementación del Plan Michoacán, ya que las obras, programas y acciones que lo conforman dan muestra de que este estado no está solo, sino que cuenta con el apoyo del Gobierno de México.

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