Sinaloa refuerza seguridad con 18 mil elementos para verano 2026

La secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, destacó que la vigilancia permanente impulsará la derrama económica en los principales Pueblos Mágicos.

Sinaloa pone en marcha el Plan Operativo Verano Seguro 2026, con un despliegue de 18 mil 309 elementos de seguridad y cuerpos de auxilio. Este esfuerzo interinstitucional busca garantizar la tranquilidad de las familias sinaloenses y los turistas que visitan la entidad durante el periodo vacacional, que abarca del 14 de julio al 1 de septiembre.

Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, junto con Protección Civil y cuerpos de emergencia, se han coordinado para reforzar la vigilancia en los 20 municipios del estado. El objetivo principal es mantener la seguridad en las zonas de mayor afluencia, como playas, centros recreativos y carreteras.

Operativo se enfoca en acciones preventivas

Este operativo se enfoca en acciones preventivas, de vigilancia y atención ciudadana. Incluye programas como “Rutas Seguras”, que mantendrá presencia de autoridades en carreteras federales, estatales y locales para proteger a los viajeros.

Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa, destacó la relevancia de estas medidas. “La seguridad en carreteras es fundamental, ya que es el principal medio que se utiliza para llegar a nuestros distintos destinos", afirmó. Subrayó que este esfuerzo conjunto contribuye directamente a la reactivación económica y al impulso turístico del estado, señalando que varios destinos ya registran una alta ocupación hotelera.

Además de las áreas turísticas, el Plan Verano Seguro 2026 contempla la vigilancia en ciudades y poblados. También se prestará especial atención a los planteles educativos, que estarán sin actividad por el receso escolar, con el fin de inhibir cualquier acto delictivo.

🏖️ Inicia operativo de seguridad para estas vacaciones de verano 2026 con el despliegue de 18 mil 309 elementos 👮‍♂️, apoyados por 2 mil 921 vehículos oficiales🚔, 23 grúas y 2 helicópteros 🚁, del Grupo Interinstitucional🪖, Protección Civil 👷‍♂️ y cuerpos de emergencia⛑️.… pic.twitter.com/7FppLtW21J — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) July 14, 2026

Ernesto Yusef Camacho Ramírez, jefe de Emergencias del Sistema de Protección Civil de Sinaloa, informó que cada municipio ya presentó sus planes de acción específicos para el periodo vacacional. “Estamos atentos y coordinados para cualquier contingencia que pueda surgir, priorizando siempre la rápida atención a la ciudadanía”, indicó.

Para llevar a cabo estas labores, se desplegarán vehículos oficiales, unidades acuáticas y aeronaves. La coordinación entre las distintas corporaciones se realizará a través del C4i, asegurando una respuesta oportuna ante cualquier requerimiento o emergencia.

La infraestructura tecnológica de monitoreo del C4i operará de manera ininterrumpida para canalizar las denuncias del número de emergencias 911. ı Foto: Especial.

Fuerzas Armadas participan en el Plan Operativo Verano Seguro 2026

En la reunión de coordinación participaron representantes del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Policía Estatal Preventiva, así como los secretarios y directores de seguridad pública de los 20 municipios de Sinaloa. También estuvieron presentes Protección Civil Estatal, Cruz Roja, Bomberos y el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

Las autoridades reafirman su compromiso con la paz y tranquilidad de los sinaloenses. Invitan a la sociedad a utilizar de manera responsable el número 911 para emergencias, el 089 para denuncias anónimas, y el número de WhatsApp/911 (667 697 1979) para solicitar apoyo.

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JVR