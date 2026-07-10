Pronostican el 4.° fenómeno de El Niño “superfuerte” en años recientes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que para este año se espera que el fenómeno de El Niño alcance una categoría de “superfuerte”, lo que ocasionará una temporada de lluvias altamente copiosa y que se extenderá por un periodo largo hasta inicios del siguiente año, para el cual además se prevé que, posteriormente, se registren temperaturas muy elevadas que ocasionarán ondas de calor y mayores condiciones de incendios forestales.

Frente al pronóstico, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que ya cuenta con un plan de reacción y atención listo, entre el que se encuentra el sistema de alertamiento telefónico para fenómenos meteorológicos, que se contempla tener listo en dos meses.

El Dato: Grupo Banamex estimó que los efectos de El Súper Niño podrían sentirse en un impacto en la inflación en 2027, al afectar la producción de insumos agropecuarios.

“Esto va a estar en dos meses. Se está trabajando, pero, la verdad, desde el año pasado, tiene sus complicaciones técnicas; pero esperamos que en dos meses esté listo, ya lo informaríamos. Y también para que todas y todos tengan esta información científica que se puede traducir en algunos riesgos para la población”, dijo la mandataria en conferencia.

En su oportunidad, Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, explicó que este fenómeno natural es cíclico y se registra entre cada dos y siete años, y que en la historia reciente del país se ha presentado en al menos tres ocasiones (1982-83, 1997-98 y 2015-16) y se prevé que para el periodo de 2026-2027 se repita.

Esto se debe a que la temperatura en la superficie del mar ha comenzado a incrementarse y esto favorece el desarrollo del fenómeno. Hasta ahora, el máximo absoluto observado era de 29.4 grados, en noviembre de 2015, pero ya se comienza a observar 29.2 grados hasta junio de 2026.

El pronóstico para este año apunta a que el pico de la temporada será entre septiembre y octubre, y será largo, ya que sus remanentes se observarán hasta entrado el 2027.

“Vamos a estar hablando mucho de El Niño durante todo este tiempo. Ahora, si lo vemos en términos de probabilidad, podemos ver que ya todos los trimestres prácticamente están entre el 97 y el 100 por ciento de probabilidad de que se establezca; es decir, es casi inminente. Y lo que hay que ver es que justo para el trimestre de noviembre, diciembre y enero vemos que (…) ya hay un 63 por ciento de probabilidad de que sea un Niño muy fuerte”, declaró.

Especificó que el aumento de la temperatura en el océano Pacífico representa un “combustible” para la formación de ciclones tropicales, es decir, que de ese lado habrá más huracanes, lo cual, aseguró, no significa que todos vayan a llegar al

territorio mexicano.

“Si estamos considerando que las temperaturas del océano Pacífico van a ser mucho más cálidas, esto es combustible para los ciclones tropicales, y por eso es que estamos pronosticando o hay una correlación directa entre la cantidad de ciclones tropicales que hay en el Pacífico.

“Si está más cálido, vamos a tener más huracanes en el océano Pacífico, pero esto ocasiona que los vientos del Caribe sean muy intensos y por eso la cantidad de ciclones tropicales aquí baja. Entonces, vamos a ver que va a estar mucho más activo el Pacífico, al menos es el pronóstico”, detalló.

Recordó que para este año se prevén entre 18 y 21 ciclones tropicales en el Pacífico, de los que hasta ahora van cuatro, y entre 11 y 15 en el Atlántico, de los que se ha registrado uno.

“No quiere decir que todos estos ciclones van a entrar al país, simplemente que vamos a tener mayor frecuencia de formación, pero muchos se van a alejar de la costa, otros probablemente se acerquen”, dijo el funcionario.

Para la temporada invernal se esperan condiciones húmedas en el norte del país, lo que traerá más frentes fríos y tormentas invernales. Para el siguiente año, lo que se espera es que entre mayo y octubre, es decir el verano, haya condiciones de sequía y temperaturas elevadas, ya que las lluvias se registrarán por debajo del promedio.

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, aseguró que se encuentran listos para atender la situación que

llegue a generarse.

“Estamos preparados, el Gobierno de México estamos preparados, que constantemente tenemos las reuniones de coordinación con la Defensa, con la Guardia Nacional y con la Marina, que el Plan DN-III-E y el Plan Marina están en estos momentos y, bueno, siempre durante todo el año, pero muy particularmente en esta temporada de lluvias, están habilitados ya los planes de auxilio para atender a la población de manera inmediata”, sostuvo la funcionaria.

Subrayó que se mantiene comunicación directa con las 32 entidades federativas, los mapas de riesgos están actualizados en todo el territorio nacional y se mantendrá contacto con Conagua para vigilar el nivel de las presas y demás cuerpos de agua, a fin de identificar con tiempo las zonas susceptibles de inundación.

Aseguró que ya hay identificados refugios en todo el país y a los que la población podrá acudir en caso de riesgo. Entre las acciones relevantes está la instalación de puestos de comando en los 17 estados costeros, los cuales también se instalarán posteriormente hacia el centro y norte. Hasta ahora, se han concretado los trabajos en 11 y se espera que la próxima semana ya estén listos los seis restantes.

La coordinadora comentó que se mantiene el trabajo para contar con un sistema de alertamiento temprano, que permita tomar mayores precauciones ante huracanes.