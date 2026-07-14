¿Quién es Rafael ‘N’, el ‘Tirador de la Vía Atlixcáyotl’ que fue detenido en Puebla?

Después de casi siete meses de terror en la zona metropolitana de Puebla, autoridades federales y estatales detuvieron al llamado “Tirador de la Vía Atlixcáyotl”, sujeto acusado por tentativa de homicidio que, como su mote lo dice, atacaba con arma de fuego.

Como lo denunciaron en reiteradas ocasiones vecinos de las colonias entre Puebla capital y San Andrés Cholula, un tirador hasta entonces anónimo disparaba contra varios objetivos que pasaban sobre la Vía Atlixcáyotl, una de las más importantes de la zona metropolitana de Puebla.

Ante medios de comunicación, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, presentó el informe de acciones operativas, preventivas y labores de inteligencia que coadyuvaron en la detención de una persona señalada como presunta responsable de… pic.twitter.com/FEkI6Z2dgM — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) July 14, 2026

Los ataques armados parecían ser completamente aleatorios y sin ningún motivo en específico, lo que generó un sentimiento de paranoia entre los vecinos. A “El Tirador de Atlixcáyotl” se le atribuyen al menos 11 ataques armados, que en su mayoría dejaron daños materiales pero también al menos un lesionado.

Ahora, después de seguimiento y un intenso operativo que derivó en un intercambio de disparos con las autoridades, el “Tirador” fue detenido y será procesado. Pero ¿qué hay detrás de este peculiar personaje de Puebla? Te contamos.

Esto sabemos de Rafael “N”, “Tirador de la Vía Atlixcáyotl”, que sembró el terror en Puebla

Por casi siete meses, vecinos de las colonias ubicadas entre Puebla capital y San Andrés Cholula, particularmente quienes cuyos domicilios se encontraban en la transitada Vía Atlixcáyotl, vivieron pánico y terror por la presencia del tirador, por mucho tiempo anónimo.

Tras varios reportes, investigaciones y testimonios, se encontraron más detalles de la identidad de quien fue apodado “El Tirador de la Vía Atlixcáyotl”.

Se trata de Rafael “N”, un empresario especializado en la venta de fármacos, y vecino por mucho tiempo de esta zona de Puebla.

De acuerdo con testimonios e investigaciones, Rafael “N” era una persona de temperamento sumamente explosivo.

🚨 #Video | Así fue la detención del presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl.



👉Un operativo en Santa Fe, derivó preliminarmente en la captura de Rafael, señalado como el presunto responsable.



Según los primeros reportes, habría recibido a los agentes con disparos.



🔗… pic.twitter.com/GOuAoSJayk — Quadratín Puebla (@QuadratinPuebla) July 14, 2026

Por lo anterior, la principal línea de investigación indica que realizaba disparos contra vehículos en movimiento tras altercados viales menores o episodios de ira. Las víctimas, en la mayoría de los casos, ni siquiera percataban en el momento de dónde provenían los impactos de bala.

Incluso, cuando se efectuó el cateo en el Fraccionamiento Santa Fe, en San Andrés Cholula, donde fue detenido, se le aseguraron armas de fuego de distintos calibres.

A Rafael “N”, el “El Tirador de la Vía Atlixcáyotl”, se le imputó el delito de homicidio en grado de tentativa. Ahora, quedó a disposición de las autoridades de Puebla.

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