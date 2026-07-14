Sale de prisión Víctor Rodríguez Padilla, tras cambio de medida cautelar

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre quien pesa una denuncia por presunta violencia intrafamiliar, salió de prisión la tarde de este martes después de que una jueza cambiara la medida cautelar y le permitiera seguir su proceso en libertad.

Medios locales captaron el momento en el que Rodríguez Padilla salió del Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, en Morelos, y abordó un vehículo.

#Justicia ||🚨 SALE EXDIRECTOR DE PEMEX DE PRISIÓN EN MORELOS



Sale de prisión el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, luego de alcanzar el perdón de su esposa, víctima de violencia familiar, y comprobar domicilio para seguir su juicio en libertad condicional. pic.twitter.com/jmbVNDwvEl — Sin Línea (@SINLINEANOTICIA) July 14, 2026

El exdirector de Pemex estuvo rodeado por integrantes de la prensa, quienes le solicitaban declaraciones. Sin embargo, el acusado se mantuvo en silencio y se limitó a sonreír ante los reporteros.

La mañana de este martes, la jueza Consuelo Correa cambió la medida cautelar de Víctor Rodríguez Padilla y le permitió seguir su proceso en libertad bajo condiciones.

Este martes se llevaría a cabo la audiencia para definir una suspensión condicional del proceso, pero no se celebró.

🚨Retiran prisión preventiva a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex



El ex funcionario llevará el proceso en libertad.



Estuvo durante una semana en el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya.



Se pospuso la audiencia de suspensión condicional del proceso que se… pic.twitter.com/BBoHQIcOuS — Azucena Uresti (@azucenau) July 14, 2026

El aplazamiento de la fecha depende de la asistencia de la esposa de Rodríguez Padilla, presunta víctima del caso, quien debe acudir ante las autoridades legales para ratificar el oficio de perdón que presentó días antes.

Horas antes de la liberación de Rodríguez Padilla, se difundió un video donde al exdirector de Pemex le informan sobre el cambio de medida. El acusado no emite declaraciones, pero sonríe.

Víctor Rodríguez Padilla, vinculado a proceso pese a perdón de su esposa

El lunes, Víctor Rodríguez Padilla fue vinculado a proceso por el presunto delito de violencia intrafamiliar, seguido de una denuncia presentada por su esposa María Felicia Jiménez.

Lo anterior después de que la presunta víctima había presentado un oficio de perdón. No obstante, la jueza Consuelo Correa destacó que estos delitos se persiguen de oficio, por lo que no concluyó la investigación contra el exfuncionario.

Aun así, la jueza desestimó la acusación de posible violencia vicaria, al considerar que no existieron datos de prueba para sustentar esta acusación.

Rodríguez Padilla fue detenido el 7 de julio en la Ciudad de México, después de lo cual fue trasladado a Morelos e ingresado al Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya.

🚨Víctor Rodríguez Padilla anuncia que se separa de cualquier cargo público (aunque según el Gobierno no se llegó a desempeñar como director del INEEL).



El ex director de Pemex asegura que atenderá el proceso como ciudadano.



Esto tras ser señalado de violencia intrafamiliar por… pic.twitter.com/c0HUrdnwqb — Azucena Uresti (@azucenau) June 27, 2026

El exfuncionario había asegurado que colaboraría plenamente con las autoridades y que se separaba de cualquier cargo público para facilitar las investigaciones.

“Reitero mi absoluta disposición de colaborar con las autoridades competentes, confiado en que las instituciones esclarezcan los hechos con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia”, se lee en una tarjeta informativa firmada por el exdirector de Pemex.

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