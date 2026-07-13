Esposa de Víctor Rodríguez Padilla le otorga perdón, tras acusación por violencia intrafamiliar

María Felicia Jiménez, esposa de Víctor Rodríguez, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), le otorgó el perdón después de haber presentado una denuncia en su contra por violencia intrafamiliar.

La jueza Consuelo Correa, quien lleva el caso, presentó un escrito firmado a nombre de la denunciante, donde manifiesta su voluntad de otorgamiento de perdón, según fue leído la mañana de este lunes en el medio Radio Fórmula.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Caso exdirector de Pemex: María Felicia Jiménez otorga el perdón a Víctor Rodríguez Padilla al argumentar que busca el bienestar de su núcleo familiar; sin embargo, la jueza recordó que los delitos se persiguen de oficio.#FórmulaNoticias con Azucena Uresti… pic.twitter.com/haSW8hU44T — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 13, 2026

La presentación del escrito implica que no se continuará con la investigación en contra de quien fue director de Pemex de 2024 a 2026.

Mientras tanto, Rodríguez Padilla, sigue bajo prisión en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya, en Morelos.

Exdirector de Pemex fue detenido por presunta violencia intrafamiliar

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, fue detenido el 7 de julio en la Ciudad de México, después de una denuncia presentada por su esposa por presunta violencia intrafamiliar.

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

La denuncia fue presentada el 26 de junio, con base en un video captado por las cámaras de seguridad del hogar de Rodríguez Padilla y su esposa, en donde se aprecia la presunta agresión física, después de una discusión, hechos que habrían ocurrido en marzo de este año.

En la grabación se mira a quien presuntamente es Rodríguez Padilla empujando, jaloneando y golpeando a su esposa.

⭕ La Secretaría de las Mujeres condenó la agresión cometida por Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, contra su esposa, María Felicia Jiménez, luego de la difusión de un video en redes sociales donde se observa el ataque, y que la víctima pidiera apoyo a la presidenta… pic.twitter.com/7yjzxK5EDO — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 27, 2026

El caso provocó indignación a nivel nacional e, incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto. Dijo que brindará “toda la ayuda” a María Felicia Jiménez, y exigió “que se haga justicia”.

Después de su detención, Víctor Rodríguez Padilla fue trasladado al Cereso de Atlacholoaya, en Morelos.

Víctor Rodríguez Padilla, detenido el 7 de julio de 2026 en la Ciudad de México. ı Foto: FGJCDMX

Durante su audiencia inicial, la defensa del exdirector de Pemex había solicitado arraigo domiciliario, argumentando que el acusado padecía un tumor maligno en la próstata. No obstante, la petición fue rechazada por la jueza Consuelo Correa.

Este lunes 13 de julio se definiría la situación jurídica de Rodríguez Padilla. No obstante, la solicitud de perdón podría terminar con el proceso.

Rodríguez Padilla se separó de todos sus cargos y aseguró que colaboraría con las autoridades

En tanto, Víctor Rodríguez Padilla había asegurado que colaboraría plenamente con las autoridades y que, para facilitar las investigaciones, se separaba formalmente de todos sus cargos.

🚨Víctor Rodríguez Padilla anuncia que se separa de cualquier cargo público (aunque según el Gobierno no se llegó a desempeñar como director del INEEL).



El ex director de Pemex asegura que atenderá el proceso como ciudadano.



Esto tras ser señalado de violencia intrafamiliar por… pic.twitter.com/c0HUrdnwqb — Azucena Uresti (@azucenau) June 27, 2026

“Reitero mi absoluta disposición de colaborar con las autoridades competentes, confiado en que las instituciones esclarezcan los hechos con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia”, se lee en una tarjeta informativa firmada por el exdirector de Pemex.

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