Exdirector de Pemex

Esposa de Víctor Rodríguez Padilla le otorga perdón, tras acusación por violencia intrafamiliar

María Felicia Jiménez presentó un oficio donde manifestó su voluntad de otorgar perdón a su esposo, el exdirector de Pemex

María Felicia Jiménez otorgó perdón a Víctor Rodríguez Padilla.
María Felicia Jiménez otorgó perdón a Víctor Rodríguez Padilla. Foto: Cuartoscuro / Especial
Por:
Arturo Meléndez

María Felicia Jiménez, esposa de Víctor Rodríguez, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), le otorgó el perdón después de haber presentado una denuncia en su contra por violencia intrafamiliar.

La jueza Consuelo Correa, quien lleva el caso, presentó un escrito firmado a nombre de la denunciante, donde manifiesta su voluntad de otorgamiento de perdón, según fue leído la mañana de este lunes en el medio Radio Fórmula.

La presentación del escrito implica que no se continuará con la investigación en contra de quien fue director de Pemex de 2024 a 2026.

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Mientras tanto, Rodríguez Padilla, sigue bajo prisión en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya, en Morelos.

Exdirector de Pemex fue detenido por presunta violencia intrafamiliar

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, fue detenido el 7 de julio en la Ciudad de México, después de una denuncia presentada por su esposa por presunta violencia intrafamiliar.

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, en fotografía de archivo.
Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

La denuncia fue presentada el 26 de junio, con base en un video captado por las cámaras de seguridad del hogar de Rodríguez Padilla y su esposa, en donde se aprecia la presunta agresión física, después de una discusión, hechos que habrían ocurrido en marzo de este año.

En la grabación se mira a quien presuntamente es Rodríguez Padilla empujando, jaloneando y golpeando a su esposa.

El caso provocó indignación a nivel nacional e, incluso, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto. Dijo que brindará “toda la ayuda” a María Felicia Jiménez, y exigió “que se haga justicia”.

Después de su detención, Víctor Rodríguez Padilla fue trasladado al Cereso de Atlacholoaya, en Morelos.

Víctor Rodríguez Padilla, detenido el 7 de julio de 2026 en la Ciudad de México.
Víctor Rodríguez Padilla, detenido el 7 de julio de 2026 en la Ciudad de México. ı Foto: FGJCDMX

Durante su audiencia inicial, la defensa del exdirector de Pemex había solicitado arraigo domiciliario, argumentando que el acusado padecía un tumor maligno en la próstata. No obstante, la petición fue rechazada por la jueza Consuelo Correa.

Este lunes 13 de julio se definiría la situación jurídica de Rodríguez Padilla. No obstante, la solicitud de perdón podría terminar con el proceso.

Rodríguez Padilla se separó de todos sus cargos y aseguró que colaboraría con las autoridades

En tanto, Víctor Rodríguez Padilla había asegurado que colaboraría plenamente con las autoridades y que, para facilitar las investigaciones, se separaba formalmente de todos sus cargos.

Reitero mi absoluta disposición de colaborar con las autoridades competentes, confiado en que las instituciones esclarezcan los hechos con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia”, se lee en una tarjeta informativa firmada por el exdirector de Pemex.

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