Exigen cero impunidad para Rodríguez Padilla

La detención de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, acusado de violencia familiar contra su esposa, María Felicia Jiménez, generó coincidencias entre Morena y Acción Nacional, cuyos legisladores en la Comisión Permanente exigieron que el caso se resuelva sin impunidad y con la aplicación de la ley.

La presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, afirmó que la detención demuestra que la violencia contra las mujeres debe ser castigada. Añadió que “aquí no hay impunidad de ninguna manera” y que serán los jueces quienes determinen la sanción conforme al procedimiento legal.

El dato: El abogado del exfuncionario solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia para determinar su vinculación a proceso se realizará en los próximos días.

También recordó que alrededor de 70 por ciento de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida e hizo un llamado a denunciar las agresiones a través de la Línea de las Mujeres 079, opción 1.

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Con relación a que el detenido colaboró con ella, sostuvo: “La ley se debe aplicar sin distingos, y quien comete un acto delictivo tiene que ser castigado”.

Castillo Juárez también confirmó que dejará la presidencia de la mesa directiva del Senado al concluir agosto y que, a partir del 1 de septiembre, asumirá la titularidad de la Secretaría de las Mujeres.

Por su parte, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, celebró la captura y exigió una sanción ejemplar. “Los hombres que ejercen violencia en contra de las mujeres merecen castigos severos. Ése es un cáncer que se debe erradicar en nuestro país”, afirmó.

El legislador albiazul agregó que espera que “se le aplique todo el peso de la ley a este patán” y, al ser cuestionado sobre Fernández Noroña, dijo que debe terminarse con “que creen que pueden actuar con impunidad”.

Por su parte, el senador Gerardo Fernández Noroña calificó de “inaceptable, cobarde y ruin” la agresión atribuida al exdirector de Pemex y respaldó su detención. “Claro que estuvo bien”, afirmó, al asegurar que es “el único político que en las asambleas llama a erradicar la violencia en contra de las mujeres”. Sin embargo, el legislador enfrenta una sanción por violencia política de género contra la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz.

El Tribunal Electoral de esa entidad ordenó medidas de reparación, notificó la resolución al Senado y dispuso su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. El legislador guinda anunció que impugnará el fallo.

La Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México también reconoció la actuación de las fiscalías de la Ciudad de México y del estado de Morelos e informó que ha brindado acompañamiento, asesoría, seguimiento institucional y apoyo integral a la víctima, con el objetivo de salvaguardar su seguridad y garantizar el respeto a sus derechos.

La dependencia calificó la detención como un paso relevante para garantizar el acceso a la justicia de la víctima y como un mensaje de cero impunidad frente a la violencia contra las mujeres.

Asimismo, expresó su confianza en que el proceso judicial continúe con apego a derecho y bajo una perspectiva de género, a fin de garantizar una justicia integral que contemple la sanción correspondiente para el presunto agresor, la reparación del daño y la implementación de las medidas de protección necesarias.

Dan prisión preventiva al exdirector de Pemex

| Por Elizabeth Hernández |

La acusación por violencia familiar y vicaria contra Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos, avanzó este miércoles en Morelos con una medida cautelar de prisión preventiva. Una jueza de Atlacholoaya rechazó el arraigo domiciliario y ordenó que el exfuncionario permanezca en el penal del municipio de Xochitepec.

A diferencia de una sentencia, la resolución sólo fija la forma en que Rodríguez Padilla deberá seguir el proceso penal. El caso involucra a su esposa, María Felicia Jiménez Martínez. La acusación formal llegó primero a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar en la Ciudad de México, donde reside Jiménez Martínez. Sin embargo, el expediente pasó a manos judiciales en Morelos, porque la agresión señalada ocurrió en el municipio morelense de Emiliano Zapata.

El Tip: La defensa aseguró que su cliente enfrenta un “linchamiento mediático” y pidió respetar el debido proceso.

Elementos ministeriales capturaron a Rodríguez Padilla el martes 7 de julio en la Ciudad de México. Tras su presentación ante el Ministerio Público capitalino, las autoridades lo llevaron al Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, donde recibió la certificación médica correspondiente.

Fernando Blumenkron Escobar, fiscal general de Morelos, informó que el expediente incorporó el delito de violencia vicaria por la presencia del menor en la grabación de la agresión. La carpeta también contempla agresiones físicas, psicológicas, económicas y patrimoniales.

Así fue el momento de la detención de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex. ı Foto: tomada de X: @ComunicacionXXI.

Jiménez Martínez recibió medidas de protección para ella y sus hijos, además de asesoría jurídica y psicológica. El Código Penal de Morelos castiga la violencia familiar con dos a seis años de prisión, además de 200 a 500 días multa, pérdida de derechos frente a la víctima y tratamiento psicológico.

Por su parte, la defensa acusó presión mediática y cuestionó la prisión preventiva. “Esperamos que todos respeten la vida privada”, declaró su abogado. También sostuvo que su cliente está “muy bien” y con disposición para comparecer ante la justicia.