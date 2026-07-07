Así fue el momento de la detención de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, fue conducido bajo un estricto dispositivo de custodia hacia los Ministerios Públicos de la Fiscalía General de Justicia.

Elementos de la Policía Ministerial de Investigación arrestaron este martes a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex). El momento quedó captado en video.

La captura ocurrió en calles de la alcaldía Benito Juárez tras una orden de aprehensión de un juez de control en la Ciudad de México.

Así fue la captura de Víctor Rodríguez Padilla

La detención del exdirector de Pemex se ha difundido en las redes sociales, donde se muestra el momento en que los elementos policiales resguardan al exfuncionario en la vía pública.

Víctor Rodríguez Padilla viste una camisa blanca de manga larga y pantalón de vestir oscuro, según muestra el material.

El exdirector de Pemex camina sobre el asfalto escoltado de cerca por tres agentes que portan chamarras negras con las siglas de la Policía de Investigación (PDI) en letras blancas en la espalda.

Una mujer policía, que viste un pantalón color rojo brillante, guía el trayecto del exdirector de Pemex tomándolo del brazo izquierdo.

Otro agente con gorra verde y chamarra de la AIC Morelos camina del lado derecho del investigado vigilando el perímetro.

El video concluye con una fotografía donde el imputado aparece de pie y de frente contra una pared blanca, flanqueado por cuatro mujeres policías de espaldas.

#ÚLTIMAHORA:



Capturan a ex director de @Pemex por golpiza a su esposa.@PDI_FGJCDMX de Centrales lo detuvo esta tarde en la @Narvarte_.



Víctor Rodríguez Padilla golpeó a su pareja en Morelos, donde ya tenía antecedentes de violencia. pic.twitter.com/VLBJfXKJkY — Antonio Nieto (@siete_letras) July 8, 2026

Más temprano, el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que la captura se efectuó a las 05:32 p. m., en la calle Monte Albán, ubicada en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez.

Exdirector de Pemex enfrenta acusaciones en Morelos

El exfuncionario quedará a disposición de las autoridades del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia para que se determine su situación jurídica.

Cabe señalar que la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) inició una carpeta de investigación en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, derivado de las denuncias presentadas por su esposa por el delito de violencia intrafamiliar.

A través de una tarjeta informativa, se detalló que la Fiscalía tomó conocimiento del material de video difundido en redes sociales.

La autoridad local precisó que la indagatoria se centra en “hechos posiblemente registrados el pasado 15 de marzo de esta anualidad al interior de un domicilio en el municipio de Emiliano Zapata, en el cual se cita la presunta participación de un exfuncionario federal”.

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JVR