San Quintín tendrá seis nuevos pozos para llevar agua a comunidades jornaleras

El Gobierno de México inició la construcción de seis pozos en Baja California para ampliar el abasto de agua en comunidades de San Quintín, una región agrícola marcada por carencias en servicios básicos.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que las obras comenzaron en San Fernando, La Cachanilla, Eucalipto, San Simón, Paraíso y Monte Albán. Los trabajos forman parte del Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín.

Con el proyecto, la administración federal pretende incrementar hasta cuatro veces la capacidad de suministro en la zona. La estrategia incluye acciones de agua potable y saneamiento, en coordinación con autoridades estatales y municipales.

Además de las perforaciones ya iniciadas, la Conagua desarrolla proyectos para beneficiar a comunidades como Ampliación de Las Flores, Praderas y Arroyo San Simón. También prevé una desalinizadora y redes de distribución.

Para el Gobierno federal, estas obras forman parte de una respuesta al rezago social en una región clave para la actividad agrícola. El comunicado oficial señaló que la infraestructura hidráulica busca “impactar positivamente en la vida de la población más vulnerable”.

El agua también es justicia social.



El @GobiernoMX impulsa proyectos hidráulicos en San Quintín para fortalecer el abasto de agua y saldar una deuda histórica con las familias jornaleras de la región.



Construimos un futuro con bienestar para todas y todos.



Más información:… pic.twitter.com/s7mSHtY7iA — Conagua (@conagua_mx) July 7, 2026

Buscan garantizar el acceso al agua

De acuerdo con la Conagua, el objetivo es fortalecer la infraestructura hidráulica para garantizar un suministro más constante y reducir las afectaciones derivadas de la escasez de agua que durante años ha enfrentado la población de San Quintín, particularmente en localidades rurales donde el acceso al servicio ha sido limitado.

Las autoridades señalaron que la construcción de nuevos pozos permitirá incrementar la disponibilidad del recurso para uso doméstico, al tiempo que contribuirá a mejorar las condiciones sanitarias de las comunidades beneficiadas mediante obras complementarias de distribución y saneamiento.

La Conagua indicó que continuará desarrollando proyectos hidráulicos en la región, entre ellos la construcción de una planta desalinizadora y nuevas redes de distribución, con el propósito de ampliar la cobertura del servicio y garantizar una mayor disponibilidad de agua para los habitantes de San Quintín en los próximos años.

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MSL