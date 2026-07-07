Detienen en CDMX a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, fue detenido la tarde de este martes 7 de julio de 2026 en la Ciudad de México por elementos de la Policía Ministerial de Investigación.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la captura se efectuó a las 05:32 p. m., en la calle Monte Albán, ubicada en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez

La ficha de detención establece que Rodríguez Padilla se encuentra formalmente bajo custodia y en proceso de traslado hacia las instalaciones correspondientes.

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, fue detenido el 7 de julio de 2026 en la Ciudad de México. ı Foto: Especial.

El exfuncionario quedará a disposición de las autoridades del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia para que se determine su situación jurídica.

Aunque las autoridades no han detallado formalmente los delitos imputados en la orden de aprehensión, el arresto ocurre semanas después de que el exfuncionario fuera denunciado públicamente e investigado tras la difusión de un video donde agredía físicamente a su esposa.

La denuncia pública cobró fuerza a finales de junio de 2026 tras la difusión de una grabación de seguridad, en la que se observa al exfuncionario agredir físicamente a su esposa dentro de su domicilio frente a uno de sus hijos.

El caso permanece bajo la jurisdicción de las autoridades ministeriales de la Ciudad de México para el desahogo de las pruebas correspondientes y la determinación de las sanciones penales que marca la ley.

Sheinbaum condena actuar Víctor Rodríguez Padilla

La presidenta Claudia Sheinbaum ha condenado las acciones de Víctor Rodríguez Padilla, enfatizando que bajo su administración no habrá tolerancia para este tipo de conductas violentas.

Como consecuencia, la jefa del Ejecutivo descartó de forma categórica que el exdirector de Pemex pueda volver a ocupar cualquier tipo de cargo en la administración pública federal.

Aclaró que, tras el relevo en la petrolera estatal, se tenía contemplado que Rodríguez Padilla asumiera la titularidad del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, pero dicha designación fue cancelada, debido a que ella aún no había firmado el decreto oficial del nombramiento.

Finalmente, Claudia Sheinbaum externó su respaldo y solidaridad hacia la doctora María Felicia Jiménez, esposa del exfuncionario y denunciante en el caso.

Para garantizar su seguridad y el debido acompañamiento legal y psicológico durante el proceso judicial, la presidenta instruyó a la Secretaría de las Mujeres para que intervenga de manera directa y brinde todo el apoyo institucional necesario a la víctima.

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JVR