Cambian medida cautelar a Víctor Rodríguez Padilla: seguirá su proceso en libertad

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), sobre quien pesa una denuncia por violencia intrafamiliar por parte de su esposa, saldrá de prisión y continuará su proceso en libertad.

Así lo determinó la jueza Consuelo Correa durante la audiencia de este martes, donde se acordó el cambio de medida cautelar por el cual el exdirector de Pemex saldrá de prisión y seguirá el proceso en libertad bajo condiciones.

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex. ı Foto: Especial

Para este martes se tenía prevista también una audiencia para definir una suspensión condicional del proceso, pero no se llevó a cabo.

En cambio, se reprogramará para cuando la víctima, María Felicia Jiménez, esposa del exfuncionario, pueda presentarse ante la autoridad judicial para ratificar el oficio de perdón.

🚨Retiran prisión preventiva a Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex



El ex funcionario llevará el proceso en libertad.



Estuvo durante una semana en el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya.



Se pospuso la audiencia de suspensión condicional del proceso que se… pic.twitter.com/BBoHQIcOuS — Azucena Uresti (@azucenau) July 14, 2026

Jiménez Lavié, presunta víctima del caso, no se presentó este martes a la audiencia.

Víctor Rodríguez Padilla pasó una semana en el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya.

Víctor Rodríguez Padilla fue vinculado a proceso ayer; esposa le otorgó el perdón

Ayer, la jueza Consuelo Correa vinculó a proceso a Víctor Rodríguez Padilla por presunta violencia intrafamiliar en contra de su esposa, María Felicia Jiménez.

A pesar de que la presunta víctima presentó un oficio de perdón, la jueza determinó que el caso se persigue de oficio, por lo que continuó con la investigación en contra del exfuncionario.

🔴#ÚltimaHora | María Felicia Jiménez otorga perdón a Víctor Rodríguez Padilla, ex director de Pemex.



Sin embargo, la juez aclara que los delitos de violencia familiar y vicaria se persiguen de oficio.



Continúa la audiencia.



🗞️El reporte con Verónica Bacaz en #AzucenaxFórmula pic.twitter.com/qFKndNxLIi — Azucena Uresti (@azucenau) July 13, 2026

No obstante, se descartó el caso de violencia vicaria, al considerar que la evidencia no sustentaba una denuncia en este sentido.

Víctor Rodríguez Padilla, denunciado por violencia intrafamiliar

A finales de junio, Víctor Rodríguez Padilla fue denunciado por presunta violencia intrafamiliar, por lo que fue detenido el 7 de julio en la Ciudad de México, y posteriormente trasladado a Morelos.

El caso provocó indignación a nivel nacional e, incluso, amerita una condena por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que brindaría “todo el apoyo” a la víctima.

🚨Víctor Rodríguez Padilla anuncia que se separa de cualquier cargo público (aunque según el Gobierno no se llegó a desempeñar como director del INEEL).



El ex director de Pemex asegura que atenderá el proceso como ciudadano.



Esto tras ser señalado de violencia intrafamiliar por… pic.twitter.com/c0HUrdnwqb — Azucena Uresti (@azucenau) June 27, 2026

En tanto, Rodríguez Padilla aseguró que colaboraría plenamente con las autoridades y que se separaba de todos sus cargos públicos para facilitar las investigaciones.

“Reitero mi absoluta disposición de colaborar con las autoridades competentes, confiado en que las instituciones esclarezcan los hechos con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia”, se lee en una tarjeta informativa firmada por el exdirector de Pemex.

El 6 de julio de 2026, Rodríguez Padilla también fue denunciado ante la Secretaría Anticorrupción por la presunta adjudicación irregular y directa de un contrato en Pemex por un monto de 4 mil 838 millones de pesos.

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