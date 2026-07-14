Segob recibe más de mil 800 granadas y cartuchos de dinamita en programa de desarme

Entre las más de 11 mil armas de fuego que la Federación ha recibido en las ferias de desarme, se ha encontrado que la población no sólo entrega pistolas y artefactos de este tipo, sino también granadas, dinamita y otros instrumentos de ataque.

De acuerdo con el balance expuesto por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el marco de los resultados de la estrategia de Atención a las Causas, detalló que entre el 1 de octubre de 2024 y el 9 de julio de 2026 se han recibido 11 mil 684 armas de fuego.

De éstas, seis mil 406 han sido armas cortas; tres mil 419, armas largas, y mil 856 han sido granadas. Pero además también se reporta la recepción 85 mil 14 cápsulas detonantes o fulminantes, 33 cartuchos de dinamita, 245 estopines, 14 mil 889 cargadores, 721 mil 759 cartuchos.

Al inicio de su participación en la conferencia presidencial, la funcionaria remarcó un mensaje para las y los jóvenes, a quienes aseguró que son “el centro de la transformación del país”, y por ello se han impulsado diversas estrategias para acercarles alternativas culturales, de salud y más.

En la #MañaneraDelPueblo, encabezada por la Presidenta @Claudiashein, informamos que con #AtenciónALasCausas se han brindado 7.3 millones de servicios y trámites. Seguimos atendiendo a la población, en especial a los jóvenes, que son protagonistas de la transformación, para que… pic.twitter.com/Ud4r2zuYhH — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) July 14, 2026

La funcionaria externó un agradecimiento a los funcionarios de todas las dependencias que se han mantenido en contacto con la población para atender sus inquietudes.

Comentó que la atención a las causas también ha implicado la devolución a la población aquello que les corresponde, como parte de lo cual se echó a andar la estrategia del Tianguis del Bienestar con la que se ha acudido a 34 municipios y 801 comunidades para entregar 3 millones 403 mil 873 artículos de primera necesidad a 406 mil 868 personas beneficiadas.

Además, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, se informó sobre una reducción en el promedio de homicidios, pasando de 86.9 a 45.4 entre septiembre de 2024 y junio de 2026. Además, el mes de junio se ubicó como el periodo con menos asesinatos desde el año 2015.

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, explicó que, en el análisis, de este delito por entidad federativa, ocho estados concentran el 54 por ciento del total, siendo los más afectados Guanajuato, con 8.8 por ciento del total; Baja California, con 8.1 por ciento; Chihuahua, con 7.8 por ciento, Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Morelos y Veracruz.

Destacó que dicho homicidio consiguió disminuir en 29 entidades federativas durante el primer semestre del año, en comparación con el mismo periodo de 2025. Las únicas entidades en donde no ha cedido el delito en este tiempo son Tlaxcala y Veracruz,

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LMCT