‘Alguien mintió’: Rosa Icela Rodríguez; Gobierno de CSP presenta informe sobre caso ‘El Mayo’ Zambada

“Alguien mintió”, señaló la titular de la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sobre la participación del FBI en la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.

Durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, la funcionaria afirmó que el no informar al Gobierno de México representa una violación a la carta de las Naciones Unidas, a la Constitución mexicana ya la Ley de Seguridad Nacional.

Este 7 de julio, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un informe sobre la captura del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, después de que se diera a conocer información de la participación de Estados Unidos en estos hechos y la exhibición de la aeronave en la que fue trasladado.

En su conferencia mañanera de este martes 7 de julio, Sheinbaum Pardo destacó este informe, en el que la titular de la Secretaría de Gobernación presentó una línea de tiempo y acusó que “alguien mintió”, después de la información que dio el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

Y también agregó: “El Gobierno de México no hace pactos criminales con nadie”.

La Secretaria de Gobernación mencionó que el 9 de agosto de 2024, el entonces embajador Salazar informó públicamente que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo.

Te puede interesar:

- Pide El Mayo prisión médica para cadena perpetua; México: su captura fue injerencia

- Trump-Infantino: escándalo tras enjuague estéril

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR