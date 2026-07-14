Mañanera de Sheinbaum: martes 14 de julio de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum participa cada mañana, de lunes a viernes, en la Conferencia del Pueblo, también conocida como Mañanera, en donde, acompañada de su gabinete, brinda información actualizada sobre los temas más relevantes de la agenda nacional.

Después de presentar los avances de su Gobierno, la mandataria federal participa en un ejercicio circular con la prensa, en donde responde preguntas sobre asuntos nacionales e internacionales.

Este martes 14 de julio presentará cifras sobre la disminución de homicidios dolosos, acompañada de la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, entre otros integrantes del gabinete.

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