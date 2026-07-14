Pese a perdón, procesan al exdirector de Pemex

Rodríguez Padilla fue detenido el martes pasado por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina. Antes de su detención, el exfuncionario manifestó su disposición a colaborar.

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, fue vinculado a proceso este lunes por violencia familiar contra su esposa, María Felicia Jiménez Lavié, y un hijo menor de edad. La jueza de control Consuelo Adriana Correa descartó la modalidad vicaria, mantuvo abierta la causa principal y concedió tres meses para la investigación complementaria.

Aunque Jiménez Lavié presentó una carta de perdón fechada el pasado viernes, el procedimiento continuará debido a que el delito se persigue de oficio. El documento ingresó a la Fiscalía de Morelos y expresó la voluntad de no seguir bajo consideraciones relacionadas con el bienestar del entorno familiar.

El Ministerio Público incorporó un video captado el 15 de marzo por cámaras de seguridad de una vivienda en Emiliano Zapata. Las imágenes muestran una agresión física contra su esposa frente a su hijo. La autoridad estatal sostuvo que los episodios comenzaron en 2022 y se prolongaron durante cuatro años.

Frente a ese escrito, la juzgadora determinó que la decisión de la denunciante no cancela la intervención del Ministerio Público ni elimina los datos expuestos durante la audiencia. Rodríguez Padilla permanecerá sujeto al proceso mientras el tribunal resuelve las solicitudes que presente su defensa.

Bajo el plazo concedido, las partes podrán incorporar elementos antes de que concluya la investigación complementaria. La determinación de este lunes mantuvo vigente la imputación principal, por lo que cualquier acuerdo posterior deberá ajustarse a las condiciones previstas por la legislación penal.

Después de la diligencia, Jaime Rangel Díaz, abogado del exfuncionario, explicó que el sistema penal permite soluciones alternas y acuerdos de reparación. Afirmó que la comparecencia de este martes tendrá carácter de trámite y abrirá un incidente para revisar el alcance jurídico de la carta. Con esa ruta, la defensa buscará que Rodríguez Padilla abandone prisión.

Al hablar sobre la posibilidad de que su cliente recupere la libertad, respondió que esto sería posible “si se aplica la ley”. Rangel Díaz sostuvo que el modelo acusatorio privilegia la justicia restaurativa frente al esquema anterior, al que calificó como “estrictamente persecutor”.

Mediante la propuesta que llevará ante el juzgado, la defensa ofrecerá “un acuerdo de reparación y algún compromiso”. Confirmó que el planteamiento contempla una compensación económica para Jiménez Lavié y el menor, aunque no reveló cantidades, plazos ni condiciones.

Sobre las obligaciones adicionales, el defensor señaló que el exdirector de Pemex podría someterse a tratamiento psicológico como parte de las medidas que determine la autoridad.

Rangel Díaz negó que su equipo pactara la carta con la denunciante. Primero indicó que desconocía si el exdirector sabía de su existencia y después afirmó que no tenía conocimiento previo del documento. Tampoco aclaró si hubo contacto entre la pareja antes de su entrega.

Respecto del estado físico del acusado, informó que los medicamentos ya llegaron al centro penitenciario. Sobre su condición emocional, señaló que ninguna persona conserva plena estabilidad mientras permanece privada de la libertad, sin mencionar un diagnóstico clínico.