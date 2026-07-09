Dan prisión preventiva al exdirector de Pemex

Así fue el momento de la detención de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex.

La acusación por violencia familiar y vicaria contra Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos, avanzó este miércoles en Morelos con una medida cautelar de prisión preventiva. Una jueza de Atlacholoaya rechazó el arraigo domiciliario y ordenó que el exfuncionario permanezca en el penal del municipio de Xochitepec.

A diferencia de una sentencia, la resolución sólo fija la forma en que Rodríguez Padilla deberá seguir el proceso penal. El caso involucra a su esposa, María Felicia Jiménez Martínez. La acusación formal llegó primero a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar en la Ciudad de México, donde reside Jiménez Martínez. Sin embargo, el expediente pasó a manos judiciales en Morelos, porque la agresión señalada ocurrió en el municipio morelense de Emiliano Zapata.

Elementos ministeriales capturaron a Rodríguez Padilla el martes 7 de julio en la Ciudad de México. Tras su presentación ante el Ministerio Público capitalino, las autoridades lo llevaron al Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, donde recibió la certificación médica correspondiente.

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Fernando Blumenkron Escobar, fiscal general de Morelos, informó que el expediente incorporó el delito de violencia vicaria por la presencia del menor en la grabación de la agresión. La carpeta también contempla agresiones físicas, psicológicas, económicas y patrimoniales.

Jiménez Martínez recibió medidas de protección para ella y sus hijos, además de asesoría jurídica y psicológica. El Código Penal de Morelos castiga la violencia familiar con dos a seis años de prisión, además de 200 a 500 días multa, pérdida de derechos frente a la víctima y tratamiento psicológico.

Por su parte, la defensa acusó presión mediática y cuestionó la prisión preventiva. “Esperamos que todos respeten la vida privada”, declaró su abogado. También sostuvo que su cliente está “muy bien” y con disposición para comparecer ante la justicia.