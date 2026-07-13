Vinculan a proceso a Víctor Rodríguez Padilla por violencia intrafamiliar, pese a perdón de la víctima

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex denunciado por su esposa por violencia intrafamiliar, fue vinculado a proceso por este delito, pese a que le fue otorgado el perdón por la víctima, su esposa María Felicia Jiménez.

Así lo determinó este martes la jueza Consuelo Correa durante la audiencia del exfuncionario público, quien aclaró que, pese al otorgamiento de perdón, el delito se persigue de oficio.

🚨#Actualización | Será este martes cuando se defina la situación de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex.



Luego de que se presentó un escrito de manifestación de otorgamiento de perdón, la jueza Consuelo Adriana Correa Ortiz determinó la vinculación a proceso por… pic.twitter.com/aPeyEnN82k — Azucena Uresti (@azucenau) July 13, 2026

Asimismo, aunque la esposa de Rodríguez Padilla incluyó el delito de violencia vicaria dentro de su denuncia, la jueza desestimó los indicios de la posible comisión del mismo.

Víctor Rodríguez Padilla se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya, en Morelos. Al cierre de esta nota, aún no se determina si continuará en prisión o saldrá en libertad.

🚨#Actualización | Vinculan a proceso a Víctor Rodríguez Padilla, ex director de Pemex, por violencia familiar en agravio de su esposa, María Felicia Jiménez, y su hijo.



La jueza Consuelo Adriana Correa Ortiz desestimó los indicios de violencia vicaria.



Aún no se determina si… pic.twitter.com/yWu91TtwZn — Azucena Uresti (@azucenau) July 13, 2026

Víctor Rodríguez Padilla fue denunciado por su esposa a finales de junio por violencia intrafamiliar, siguiendo la publicación de un video en donde, presuntamente, el exdirector de Pemex la agrede físicamente de varias formas.

Por lo anterior, Rodríguez Padilla fue detenido en Ciudad de México el 7 de julio.

Esposa de Víctor Rodríguez Padilla le otorgó el perdón

Poco antes del inicio de la audiencia, reporteros de Grupo Fórmula leyeron un oficio al que tuvieron acceso, en donde se indicaba que María Felicia Jiménez, presunta víctima y esposa de Víctor Rodríguez Padilla, le otorgó el perdón.

🔴#ÚltimaHora | María Felicia Jiménez otorga perdón a Víctor Rodríguez Padilla, ex director de Pemex.



Sin embargo, la juez aclara que los delitos de violencia familiar y vicaria se persiguen de oficio.



Continúa la audiencia.



🗞️El reporte con Verónica Bacaz en #AzucenaxFórmula pic.twitter.com/qFKndNxLIi — Azucena Uresti (@azucenau) July 13, 2026

Aunque el oficio hubiera implicado el término de la investigación en contra del exdirector de Pemex, la audiencia se celebró y la jueza Consuelo Correa aclaró que el delito se persigue de oficio.

Por lo anterior, la situación legal de Víctor Rodríguez Padilla sigue en espera de una resolución judicial. En tanto, el exdirector de Pemex continúa en el Cereso de Atlacholoaya.

Colaboraré con las autoridades, dice Víctor Rodríguez Padilla

Pocos días después de presentada la denuncia, Víctor Rodríguez Padilla publicó un mensaje en donde aseguró que se separaba de todos sus cargos públicos y que colaboraría plenamente con las autoridades.

🚨Víctor Rodríguez Padilla anuncia que se separa de cualquier cargo público (aunque según el Gobierno no se llegó a desempeñar como director del INEEL).



El ex director de Pemex asegura que atenderá el proceso como ciudadano.



Esto tras ser señalado de violencia intrafamiliar por… pic.twitter.com/c0HUrdnwqb — Azucena Uresti (@azucenau) June 27, 2026

“Reitero mi absoluta disposición de colaborar con las autoridades competentes, confiado en que las instituciones esclarezcan los hechos con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia”, se lee en una tarjeta informativa firmada por el exdirector de Pemex.

El 6 de julio de 2026, Rodríguez Padilla también fue denunciado ante la Secretaría Anticorrupción por la presunta adjudicación irregular y directa de un contrato en Pemex por un monto de 4 mil 838 millones de pesos.

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