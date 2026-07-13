Delito se persigue de oficio, aclara jueza

Vinculan a proceso a Víctor Rodríguez Padilla por violencia intrafamiliar, pese a perdón de la víctima

Víctor Rodríguez Padilla fue vinculado a proceso, pese a que su esposa, quien lo denunció por violencia intrafamiliar, le otorgó el perdón

Víctor Rodríguez Padilla es vinculado a proceso.
Víctor Rodríguez Padilla es vinculado a proceso. Foto: Especial
Por:
Arturo Meléndez

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex denunciado por su esposa por violencia intrafamiliar, fue vinculado a proceso por este delito, pese a que le fue otorgado el perdón por la víctima, su esposa María Felicia Jiménez.

Así lo determinó este martes la jueza Consuelo Correa durante la audiencia del exfuncionario público, quien aclaró que, pese al otorgamiento de perdón, el delito se persigue de oficio.

Asimismo, aunque la esposa de Rodríguez Padilla incluyó el delito de violencia vicaria dentro de su denuncia, la jueza desestimó los indicios de la posible comisión del mismo.

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Víctor Rodríguez Padilla se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya, en Morelos. Al cierre de esta nota, aún no se determina si continuará en prisión o saldrá en libertad.

Víctor Rodríguez Padilla fue denunciado por su esposa a finales de junio por violencia intrafamiliar, siguiendo la publicación de un video en donde, presuntamente, el exdirector de Pemex la agrede físicamente de varias formas.

Por lo anterior, Rodríguez Padilla fue detenido en Ciudad de México el 7 de julio.

Esposa de Víctor Rodríguez Padilla le otorgó el perdón

Poco antes del inicio de la audiencia, reporteros de Grupo Fórmula leyeron un oficio al que tuvieron acceso, en donde se indicaba que María Felicia Jiménez, presunta víctima y esposa de Víctor Rodríguez Padilla, le otorgó el perdón.

Aunque el oficio hubiera implicado el término de la investigación en contra del exdirector de Pemex, la audiencia se celebró y la jueza Consuelo Correa aclaró que el delito se persigue de oficio.

Por lo anterior, la situación legal de Víctor Rodríguez Padilla sigue en espera de una resolución judicial. En tanto, el exdirector de Pemex continúa en el Cereso de Atlacholoaya.

Colaboraré con las autoridades, dice Víctor Rodríguez Padilla

Pocos días después de presentada la denuncia, Víctor Rodríguez Padilla publicó un mensaje en donde aseguró que se separaba de todos sus cargos públicos y que colaboraría plenamente con las autoridades.

Reitero mi absoluta disposición de colaborar con las autoridades competentes, confiado en que las instituciones esclarezcan los hechos con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia”, se lee en una tarjeta informativa firmada por el exdirector de Pemex.

El 6 de julio de 2026, Rodríguez Padilla también fue denunciado ante la Secretaría Anticorrupción por la presunta adjudicación irregular y directa de un contrato en Pemex por un monto de 4 mil 838 millones de pesos.

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