Puebla desmantela narcolaboratorios y detiene a 6 funcionarios corruptos

Las investigaciones dirigidas por Idamis Pastor Betancourt sustentaron las órdenes de aprehensión contra los mandos municipales implicados.

Ciudadanos de Puebla ven reforzada su seguridad con el desmantelamiento de laboratorios de drogas sintéticas en la Sierra Norte y la detención de seis directores de seguridad pública municipal; estas acciones, parte del programa “Cero Impunidad”, buscan erradicar la complicidad y omisión frente a la delincuencia en el estado.

El gobernador Alejandro Armenta Mier enfatizó que en Puebla “no hay impunidad, complicidad ni omisión” y que su gobierno actúa con estricto apego a la ley; durante la conferencia matutina, el mandatario reafirmó el uso de “todas las fuerzas, la tecnología y los instrumentos” disponibles para coadyuvar con las autoridades de procuración de justicia y seguridad.

El titular del Ejecutivo reconoció el trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Marina y Protección Civil para salvaguardar la integridad de la población.

El vicealmirante Francisco Sánchez González destacó que la coordinación interinstitucional evitó la distribución de dosis en los límites con Veracruz. ı Foto: Especial.

Combate al narcomenudeo es una prioridad

El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, detalló que el combate al narcomenudeo es una prioridad; como parte de estas acciones, autoridades localizaron y desmantelaron un laboratorio de producción de sustancias sintéticas en el municipio de Jopala, en la Sierra Norte; este sitio operaba desde hace aproximadamente un año y tenía capacidad para abastecer a Puebla y Veracruz.

De igual forma, se aseguró otro laboratorio en Chila de la Sal; el vicealmirante precisó que, durante la presente administración, se han localizado cinco laboratorios: tres el año pasado y dos en lo que va de este 2026.

Sánchez González subrayó que las drogas sintéticas representan “una grave amenaza para la juventud”, por lo que hizo un llamado a fortalecer una estrategia integral con la participación de los sectores de salud, educación, el Sistema Estatal DIF y las instituciones responsables de la procuración de justicia.

Las labores operativas de la Secretaría de Seguridad Pública permitieron ubicar los insumos químicos ocultos entre la vegetación. ı Foto: Especial.

Hay 3 diversos directores de Seguridad Pública detenidos

Por su parte, la fiscal general del Estado, Idamis Pastor Betancourt, informó sobre la detención de diversos directores de Seguridad Pública municipales por los delitos de encubrimiento ilícito, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal; entre los detenidos se encuentran Manuel N., de Jopala; Ángel N., de Tlaola; y José Santiago N., de Chila de la Sal.

La fiscal explicó que las carpetas de investigación derivan de denuncias anónimas, fortalecidas con entrevistas, informes de investigación, inspecciones ministeriales y análisis de información, además de evidencia relacionada con los centros de producción clandestina.

Finalmente, Pastor Betancourt destacó una reducción general de la incidencia delictiva en Puebla durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025; sobresalen disminuciones del 25.2 por ciento en robo de vehículo, 21.5 por ciento en homicidio doloso y 66.7 por ciento en feminicidio; estos resultados, afirmó, “reflejan que en Puebla prevalece una política de Cero Impunidad con acciones contundentes".

El gobierno estatal reitera su compromiso con la seguridad, invitando a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho ilícito a través de las líneas anónimas 911 y 089, disponibles las 24 horas, los 365 días del año.

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JVR