Detienen en Puebla a Roberto ‘N’, alias ‘El Bukanas’, objetivo prioritario, junto con 6 cómplices

Autoridades de Puebla en coordinación con autoridades federales lograron la detención de Roberto “N”, alias “El Bukanas”, junto con seis cómplices, con lo cual se desarticuló una célula dedicada a delitos como robo de transporte de carga.

Así lo informó el Gobierno de Puebla a través de un comunicado, en donde destacó que la detención, resultado de cooperación interinstitucional, ocurrió en la localidad de Tres Cabezas, en el municipio de Chignahuapan.

Los detenidos se dedicaban al robo de transporte de carga. ı Foto: SSP Puebla

Además del cabecilla Roberto “N”, quien contaba con órden de aprehensión por el delito de homicidio, se detuvo a otros seis integrantes del grupo delictivo:

Gerardo N , quien contaba con antecedentes penales por delitos contra la salud y orden de aprehensión vigente por lesiones y robo

Saúl N , alias “El Fósil”, quien cuenta con antecedentes penales por portación de arma de fuego

Efrén N , alias “El Marañón”, quien cuenta con antecedentes por el delito de violación a la ley general de población

Juan Antonio N , alias “Charo”

Favián N

Juan Carlos N

De acuerdo con el Gobierno de Puebla, la célula dirigida por alias “El Bukanas” se dedicaba principalmente al robo de transporte de carga en el estado de Hidalgo y la zona limítrofe con Puebla.

“Con la desarticulación de este grupo delictivo, se combaten delitos como el robo de hidrocarburo, secuestro, robo de vehículos, extorsión, despojo y homicidios”, se lee en el comunicado.

A los detenidos les fueron decomisadas varias armas largas y cortas. ı Foto: SSP Puebla

A los detenidos también les fueron aseguradas varias armas largas y cortas, así como una camioneta con placas del estado de Tamaulipas.

Particularmente, les fueron decomisados dos fusiles de asalto tipo AK-47, un fusil de asalto tipo AR-15, un fusil de asalto tipo Galil, una escopeta Moossberg, dos pistolas calibre 9mm y cartuchos útiles de diferentes calibres.

En la operación participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Con este golpe al crimen organizado, las fuerzas de seguridad del estado de Puebla, reiteran el firme compromiso de trabajar en conjunto para garantizar la tranquilidad de las familias”, concluye el gobierno en el comunicado.

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