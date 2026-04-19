Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 19 de abril

La autopista México-Puebla podría presentar alta carga vehicular este domingo 19 de abril, principalmente en dirección hacia la Ciudad de México, debido al regreso de automovilistas tras el fin de semana. Aunque la vialidad opera sin cierres generalizados, autoridades advierten sobre tramos con tránsito lento e intermitente durante gran parte del día.

¿Hay cierres o bloqueos hoy?

De acuerdo con reportes de autoridades viales, no se registran cierres totales ni bloqueos en la autopista México-Puebla este 19 de abril.

La circulación se mantiene abierta en ambos sentidos; sin embargo, se reporta flujo vehicular intenso, sobre todo en las horas de la tarde y noche, cuando aumenta el retorno hacia la capital del país.

El incremento en el número de vehículos puede generar reducciones de velocidad en casetas de cobro, accesos urbanos y zonas de incorporación, así como tiempos de traslado más largos de lo habitual. CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen monitoreo constante para atender incidentes y agilizar la circulación.

Zonas con mayor congestión

Los puntos donde se prevé mayor carga vehicular este domingo incluyen:

La caseta de San Marcos , con filas en dirección a la CDMX.

Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , con tránsito denso.

El ingreso a la capital por Calzada Ignacio Zaragoza , donde se generan cuellos de botella.

La zona de Río Frío, con reducciones de velocidad frecuentes.

En estos sectores, los automovilistas pueden encontrar circulación lenta o avance a baja velocidad, especialmente durante la tarde.

Además del retorno de fin de semana, la autopista México-Puebla puede presentar afectaciones por:

Incidentes viales menores , como choques o vehículos descompuestos.

Alta concentración de vehículos en casetas y accesos.

Posibles trabajos de mantenimiento o ajustes menores en algunos tramos.

Aunque no hay cierres confirmados, estos factores pueden provocar retrasos importantes en distintos puntos de la vía.

Recomendaciones para automovilistas

Anticipar el regreso y evitar las horas de mayor congestión.

Consultar reportes de tráfico en tiempo real antes de salir.

Respetar límites de velocidad y señalización.

Mantener distancia entre vehículos y conducir con precaución.

Considerar rutas alternas si se detecta saturación en la autopista.

La autopista México-Puebla se mantiene como uno de los corredores más transitados del centro del país, por lo que las condiciones pueden cambiar rápidamente durante el día. Autoridades reiteran el llamado a mantenerse informados y conducir con responsabilidad para evitar contratiempos en el trayecto.

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MSL