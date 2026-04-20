Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México tendrá sorteo de Lotería Nacional

En reconocimiento a una trayectoria de 30 años, en favor de garantizar el ejercicio de los derechos culturales de infancias y adolescencias, Lotería Nacional, en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), dedica el Sorteo Especial No. 311 al Programa Alas y Raíces.

Con dicho Sorteo Especial y el diseño del billete, Lotería Nacional conmemora al programa Alas y Raíces, que ejecuta en todo el país la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil (CNDCI) de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, y destaca el trabajo que lleva a cabo en el territorio nacional para potenciar la creatividad, la curiosidad, el asombro y el pensamiento crítico de bebés, niñas, niños y adolescentes, y reconocerles no sólo como sujetos de derecho, sino también como agentes culturales capaces de transformar sus realidades.

Alas y Raíces es una de las áreas estratégicas del sector cultural; durante tres décadas de existencia ha actualizado su filosofía, ejes conceptuales y líneas de acción en temas de desarrollo cultural infantil. En sus actividades, la creatividad y el juego forman parte de una visión esencial que invita a las infancias y adolescencias a la apropiación de los espacios colectivos, en los que convergen personas, historias, experiencias, emociones y aprendizajes en materia cultural desde los primeros años.

En el marco de dicha conmemoración, Lotería Nacional se suma al reconocimiento y destaca los esfuerzos institucionales creados para acercar a infantes y adolescentes a los espacios, bienes y servicios para la experiencia y convivencia con la cultura y las artes.

La institución de la suerte, con su tradición de más de 255 años, ha acompañado distintos momentos de la vida pública del país y ha dado visibilidad a aquello que forma parte de su historia, proyectando fechas que trascienden y que dejan huella en la memoria colectiva y en esta ocasión rinde homenaje, a través de este sorteo, al programa nacional de cultura infantil implementado por el Gobierno de México.

Los dos millones 400 mil cachitos que se emitieron en el marco del Sorteo Especial No. 311 ya se encuentran en circulación en todo el país, se pueden adquirir en más de 11 mil puntos de venta, en miloteria.mx o en la App MiLoteria. Hay un Premio Mayor de 27 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 80 millones de pesos, se realizará el martes 28 de abril de 2026, a las 20 h y se transmitirá en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

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FGR