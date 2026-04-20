México y ONU refuerzan agenda de derechos humanos tras reunión en Gobernación

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sostuvo un encuentro de más de dos horas y media con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en el que ambas partes reafirmaron la cooperación internacional y colocaron a las víctimas como eje central de la política pública en materia de derechos humanos en México.

A través de sus redes sociales, la funcionaria federal destacó el diálogo sostenido con el representante de la ONU, en el que se reiteró el compromiso del gobierno mexicano con la agenda de derechos fundamentales. “En un diálogo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reiteramos el firme compromiso del Gobierno de México con los derechos humanos y que la atención a las víctimas y familias es el centro de toda acción pública”, señaló.

Asimismo, subrayó la importancia de la colaboración con instancias internacionales: “Coincidimos en que la cooperación con la OACNUDH y el Sistema de Naciones Unidas en México amplía nuestras capacidades para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación”.

Tras el encuentro en la sede de la Secretaría de Gobernación, Türk abandonó las instalaciones federales y continuará con una agenda de alto nivel en el país. Se prevé que sostenga reuniones con el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, así como con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra.

En un diálogo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, @volker_turk, reiteramos el firme compromiso del @GobiernoMX con los #DDHH y que la atención a las víctimas y familias es el centro de toda acción pública. Coincidimos en que la cooperación… pic.twitter.com/DsQh7HpTMa — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) April 20, 2026

Sheinbaum recibirá al Alto Comisionado de la ONU el miércoles

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó más temprano que el próximo miércoles sostendrá un encuentro en Palacio Nacional con el Alto Comisionado , en medio de la polémica por el informe sobre desaparecidos en México presentado recientemente por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual fue cuestionado por el gobierno mexicano.

La mandataria detalló que el funcionario internacional ha sostenido previamente diversos encuentros con áreas de gobierno, con organizaciones civiles y grupos que se dedican a los derechos humanos.

Sheinbaum subrayó que la visita no se limitará al tema de personas desaparecidas, sino que también busca ofrecer una visión integral del marco institucional en la materia. “Él viene no solamente a ver el tema de desaparecidos, sino también a conocer cómo es todo el mecanismo de derechos humanos en nuestro país”, explicó.

En ese contexto, indicó que se contempla la entrega de un informe relacionado con las desapariciones, el cual calificó como “un documento muy importante”.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de desagregar las desapariciones por sexenio, la Presidenta afirmó que su administración continúa fortaleciendo tanto el registro como las labores de búsqueda. “Seguimos avanzando no solamente en el registro sino en la búsqueda, que es lo más importante”, sostuvo.

Explicó que dentro de los más de 130 mil registros de personas desaparecidas, existen casos con información incompleta, en los que “solamente viene el nombre de pila de una persona y no viene cuándo desapareció, en qué momento, no hay teléfono de contacto, no hay nada”, lo que dificulta su localización.

“Resulta extraño que haya un registro en donde solamente se ponga el nombre de pila, porque la plataforma [de registro de desaparecidos] era abierta, cualquiera podía incorporar nombres”, dijo.

Asimismo, detalló que existe “otro porcentaje muy importante de personas que hay registros administrativos posteriores a su desaparición”, lo que permite avanzar en su localización, mientras que alrededor de 36 mil casos cuentan con datos completos pero sin rastros adicionales que ayuden a ubicarlos.

La mandataria destacó que se trabaja con familiares y en campo, además de reforzar la coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) para identificar personas fallecidas sin identidad. “Es un trabajo muy intenso, pero que tenemos que hacerlo, porque es obligación, y además tenemos que ser siempre solidarios con todos los familiares”, expresó.

Añadió que el análisis de los registros permitirá también conocer “cuándo se dio la desaparición” y en qué momento fueron localizadas algunas personas, lo que aportará mayor claridad sobre la evolución del fenómeno.

Finalmente, reconoció deficiencias en la plataforma de registro de administraciones anteriores. “No se hizo bien ese registro de esta plataforma abierta”, afirmó, al señalar que ahora el objetivo es transparentar cuántos casos tienen información incompleta y fortalecer las bases de datos, incluyendo registros telefónicos que permitan ubicar a personas desaparecidas mediante mecanismos legales.

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cehr