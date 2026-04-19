Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos inicia visita en México; prevén reunión con Sheinbaum

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, inició este 19 de abril una visita oficial en México durante la tiene previsto reunirse con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y otros altos funcionarios.

Desde el Centro Histórico de la Ciudad de México, Türk informó su llegada al país y adelantó que también se reunirá con organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos.

“Estoy aquí en la Ciudad de México, es mi primer día y es un gran placer de estar aquí”, expresó en un breve mensaje en video, que acompañó con imágenes de su recorrido por calles de la capital. “Voy a encontrar la sociedad civil, los defensores de derechos humanos, la Presidenta, los secretarios, las instituciones del Estado y es muy importante discutir cuestiones globales, regionales y domésticas”, agregó el Alto Comisionado.

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Estoy aquí en #México en una visita oficial para reunirme con sociedad civil, autoridades, víctimas de violaciones a los derechos humanos y familias de personas desaparecidas, y para abordar los desafíos de derechos humanos a nivel nacional, regional y global. - Alto Comisionado… pic.twitter.com/o1A371Un8b — ONU-DH México (@ONUDHmexico) April 20, 2026

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Türk también se reunirá con víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidos representantes de pueblos indígenas y familias de personas desaparecidas.

Desde el pasado 2 de abril, se han agudizado las diferencias entre la ONU y el gobierno de México, luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó elevar la crisis de desapariciones en el territorio mexicano ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La activación del artículo 34 por crisis de desapariciones

El 4 de abril de 2025, el CED activó el procedimiento previsto en el artículo 34 al considerar que existen “indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática" en México.

Desde entonces, el Gobierno Federal ha rechazado que las desapariciones forzadas formen parte de una política de Estado y ha negado que dichas prácticas sean promovidas, consentidas o toleradas por las autoridades mexicanas.

Incluso, ante la solicitud de presentar el caso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores calificaron el trabajo del Comité como “sesgado” y “tendencioso, postura respaldada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Rosario Piedra Ibarra.

El pasado 16 de abril, la Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó la visita a México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y señaló que trabajaría junto con la Cancillería y la Secretaría de Gobernación para informarle las acciones del gobierno mexicano en apoyo a las víctimas y la atención de la desaparición.

“Y al mismo tiempo, recibir sus opiniones y ver de qué manera se puede colaborar para atender a las víctimas, que es lo más importante, y erradicar el delito de la desaparición vinculada con grupos delincuenciales”, añadió la mandataria durante su conferencia matutina.

Hay disposición de escuchar: Gobernación

Posteriormente, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, aseguró que existe disposición de escuchar al Alto Comisionado, aunque advirtió que la postura del Gobierno Federal en torno al informe sobre desapariciones “no cambia”.

“... la Secretaría o cualquier dependencia siempre está abierta a las preguntas, a los cuestionamientos que tiene un visitante, un personaje, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Entonces, más bien nosotros, en el equipo, estamos listos para escucharlos. Claro que haremos el planteamiento de los avances que hemos tenido, no solamente en materia de desaparecidos", explicó la funcionaria.

En tanto, este 19 de abril Volker Türk también destacó que durante su primer día en México dialogó con jóvenes para conocer su perspectiva sobre la importancia de los derechos humanos, y confió en llevar esas opiniones a las reuniones que sostendrá hasta el próximo miércoles 22 de abril, cuando cerrará su visita con una conferencia de prensa, según informó la ACNUDH.

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cehr