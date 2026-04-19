Arquidiócesis de México convoca a marcha ‘Pasos por la Vida’ y cuestiona política de aborto

La Arquidiócesis Primada de México llamó a participar en la marcha “Pasos por la Vida”, prevista para el próximo 25 de abril en la Ciudad de México, a través de un editorial publicado en la revista Desde la Fe, su medio de comunicación oficial. El posicionamiento surgió en el contexto de los 19 años de la despenalización del aborto en la capital del país.

El texto, difundido por la publicación institucional, planteó que la movilización reunirá a jóvenes en el Monumento a la Revolución a las diez de la mañana. Según la convocatoria, el objetivo consiste en expresar una postura a favor del respeto a la vida en todas sus etapas.

Desde ese espacio editorial, la Iglesia católica sostuvo que el debate sobre derechos y definiciones de persona continúa abierto en México. “Las disputas ideológicas para intentar definir quién es persona y quién no siguen presentes”, expuso el editorial, al referirse a discusiones en ámbitos legislativos y judiciales.

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La publicación también señaló un cambio en sectores juveniles. Indicó que integrantes de la generación Z adoptaron posturas vinculadas con el cuidado del entorno, la salud y la vida, lo que, a juicio de los autores, refleja una tendencia hacia la protección del ser humano desde su origen.

Manifestación provida en foto de archivo ı Foto: Cuartoscuro

En su argumentación, el editorial sostuvo que “fundamentados en la ciencia y la antropología, podían afirmar que el ser humano es digno por sí mismo, solo por existir, desde el momento que inicia su vida en la fecundación”. A partir de esa premisa, rechazó cualquier acción que atente contra la integridad de una persona.

La Arquidiócesis también incluyó al suicidio y la eutanasia dentro de su postura sobre la defensa de la vida. El texto señaló que ambas prácticas, junto con el aborto, representan “flagelos que atacan a nuestra humanidad con la máscara de ser salidas válidas ante el sufrimiento”.

A pesar de esa crítica, el documento precisó que no se emite juicio contra quienes atraviesan estas situaciones y subrayó la importancia de acompañar a personas en contextos de enfermedad, depresión o crisis emocional, a fin de ofrecer alternativas distintas a estas decisiones.

El editorial también hizo referencia a cambios en el ámbito internacional y sostuvo que algunas naciones con legislaciones consideradas más avanzadas han comenzado a revisar sus marcos normativos. Según el texto, estos ajustes responden al avance científico, que —afirmó— ha permitido “verificar hechos que antes se dudaban”. A partir de esa premisa, el documento planteó que ciertos países han dado marcha atrás en políticas que, a su juicio, afectan la vida humana.

Respecto al balance de casi dos décadas de legislación en la capital, el texto aseguró que “no hay nada que festejar” y sostuvo que “cientos de miles de seres humanos han sido eliminados”. Además, cuestionó la política pública en la materia al afirmar que no mejoró las condiciones de las mujeres y que contribuyó a estigmatizar el embarazo.

Hacia el cierre, la Arquidiócesis advirtió sobre efectos sociales más amplios. Argumentó que minimizar el valor de la vida podría derivar en una mayor tolerancia hacia delitos como la trata de personas, el secuestro o el homicidio.

No todo lo que nos presentan como solución lo es. El aborto, la eutanasia y el suicidio surgen en medio del sufrimiento, pero no responden al valor de la vida humana. https://t.co/rtzcRfe3cX — Desde la fe (@DesdeLaFeMx) April 19, 2026

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LMCT