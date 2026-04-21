Exigen al Estado aceptar crisis por desapariciones

EL FUNCIONARIO de la ONU (izq.), ayer, con integrantes del INPI.

Amnistía Internacional informó que colectivos de familiares de personas desaparecidas entregaron una carta al Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, en la que solicitan el reconocimiento de “una crisis de desapariciones en México”, que, advierten, podría constituir un crimen de lesa humanidad.

La misiva fue firmada por 104 colectivos de víctimas de México y Centroamérica; 78 organizaciones civiles, albergues y redes de México y otros países; 315 familiares de desaparecidos, así como 149 personas solidarias, las cuales pidieron al funcionario internacional pronunciarse a favor del informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU.

En el documento, los firmantes señalaron que un posicionamiento claro de la Oficina del Alto Comisionado fortalecería la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas y enviaría un mensaje contundente sobre la gravedad del fenómeno en México.

“Un pronunciamiento de su parte fortalecería la autoridad de la Convención y enviaría un mensaje inequívoco sobre la integridad del sistema universal”, dijeron.

EL FUNCIONARIO de la ONU (izq.), ayer, con integrantes del INPI. ı Foto: Especial

Los colectivos también solicitaron que, en su próxima reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Alto Comisionado del organismo impulse cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para realizar investigaciones exhaustivas sobre desapariciones forzadas y posibles vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado. Entre las peticiones, se incluye la creación de un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad, así como medidas de protección y asistencia para familias buscadoras y organizaciones defensoras de derechos humanos.

“Que en su próximo diálogo con la Presidenta Sheinbaum, le haga ver que, más allá del desacuerdo con el Comité contra las Desapariciones en la caracterización del contexto de las desapariciones en México, hay puntos de convergencia con lo expresado hasta ahora por su Gobierno para llegar a acuerdos ante la Asamblea General”, señala la carta.

Las organizaciones destacaron la necesidad de aceptar “cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada” en las áreas de búsqueda de personas, análisis forense e investigación de desapariciones forzadas, así como de posibles vínculos entre servidores públicos y grupos del crimen organizado. Asimismo, pidieron que la ONU exhorte al Estado mexicano a alinear sus políticas públicas con las recomendaciones reiteradas del CED y otros organismos internacionales.

De acuerdo con los colectivos, el informe del Comité representa una oportunidad clave para avanzar en la búsqueda de más de 132 mil personas desaparecidas en México, así como en la identificación de más de 70 mil restos humanos que permanecen sin reconocimiento.

El pronunciamiento fue respaldado por organizaciones como Artículo 19, Asylum Access México, Impunidad Cero y otros colectivos y asociaciones civiles que acompañan a familias de personas desaparecidas.

En paralelo, familiares del colectivo Hasta Encontrarles realizaron actividades simbólicas en la Ciudad de México, como la “Cascarita para no olvidar”, en la Glorieta de las y los Desaparecidos, para visibilizar la crisis y mantener viva la exigencia de búsqueda y justicia.