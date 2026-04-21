Quintetas para consejeros del INE, ya listas

El INE despidió a los consejeros que concluyeron su periodo, el pasado 4 de abril.

Tras una reunión nocturna de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, con la participación de las coordinaciones parlamentarias del PT, PAN, PVEM, MC y PRI, su titular, Ricardo Monreal Ávila, informó que la instancia que preside recibió este 20 de abril el documento del Comité Técnico de Evaluación con las quintetas de aspirantes a consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE).

El coordinador de Morena explicó en conferencia de prensa que durante el encuentro se presentó el sobre “debidamente sellado y firmado” por el órgano evaluador, el cual contiene tres quintetas —dos de género específico y una mixta— integradas en total por 15 aspirantes.

Entre los perfiles de la quinteta de hombres, están: Juan Manuel Guerrero, Arturo Manuel Chávez López, Armando Hernández Cruz —“como acción afirmativa de discapacidad”—, Armando Javier Maldonado Acosta y Daniel Preciado.

El Dato: El Comité Técnico de Evaluación que propuso las 3 quintetas para elegir a los consejeros del INE fue designado por la Cámara de Diputados y la CNDH el 27 de marzo.

En la quinteta de mujeres figuran Blanca Cruz García, Laura Daniela Durán Ceja, Miriam Guadalupe Hinojosa, Marta Alejandra Tello Mendoza —bajo criterio de “capacidades diferentes”— y María Magdalena Vila Domínguez.

La quinteta mixta está conformada por Silvia Guadalupe Bustos Vázquez, Claudia Díaz Tablada, Bernardo Valle Monroy, Armando Ambriz Hernández y Frida Denisse Gómez Puga.

El presidente de la Jucopo señaló que el siguiente paso será revisar los nombres y buscar acuerdos legislativos que permitan construir una mayoría calificada en la Cámara de Diputados. En caso de no lograrse el consenso, el proceso se definiría mediante insaculación el próximo 28 de abril, mecanismo mediante el cual se elegirían a tres de los 15 aspirantes seleccionados.

Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, expresó el desacuerdo de su bancada con el proceso al señalar que no están conformes con la forma en que se ha desarrollado la selección de los candidatos y adelantó que no acompañarán la votación.

“Nosotros la verdad no estamos de acuerdo en todo el proceso… los nombres que están allá, que los voten aquellos que vayan siguiendo el mismo procedimiento. Nosotros no”, declaró.

En la misma línea opositora, el coordinador del PAN, Elías Lixa, criticó las métricas utilizadas para reducir la lista de aspirantes, al señalar que se eliminó sin criterios claros al 50 por ciento de los perfiles y se excluyó a personas en situación de vulnerabilidad.

El legislador panista advirtió que el proceso presenta “vicios y genera más dudas que certezas”, al tiempo que cuestionó la presunta afinidad de algunos perfiles con el partido en el poder.

Elías Lixa subrayó la necesidad de que el INE mantenga su autonomía e imparcialidad, al considerar que una decisión cuestionada podría generar desconfianza rumbo a futuros procesos electorales del país.

Las fuerzas políticas continuarán las negociaciones en busca de acuerdos; sin embargo, el escenario de una insaculación permanece vigente en caso de que no se alcance la mayoría calificada requerida por la legislación. En tanto se definen las posturas, el proceso de selección tendrá continuidad este martes en el recinto legislativo de San Lázaro.