Marina desactiva siete tomas clandestinas; suman más de cien en el año

Un total de siete tomas clandestinas herméticas quedaron fuera de operación en el municipio de Huauchinango, Puebla, como resultado de operativos realizados entre el 6 y el 19 de abril, informó la Secretaría de Marina (Semar). La dependencia detalló que estas acciones forman parte de una estrategia permanente contra el robo de combustible.

Durante ese periodo, elementos de la Armada de México, adscritos a la Región Naval Central, efectuaron recorridos e inspecciones en coordinación con personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que condujo a la detección y cierre de estas siete tomas clandestinas.

Semar reportó que, de enero a la fecha, suman 101 puntos ilegales detectados y desactivados bajo este mismo esquema. La cifra refleja la persistencia de este delito y la presión operativa para contenerlo a lo largo del territorio nacional.

Autoridades navales destacaron que “la inhabilitación oportuna de estos mecanismos ilícitos contribuye a fortalecer la seguridad, al reducir el riesgo de afectaciones a la población y al entorno”, indicó la dependencia.

Robo de combustible en imagen de archivo ı Foto: larazondemexico

Puebla figura entre las entidades con actividad constante de ordeña de ductos, fenómeno que representa pérdidas millonarias para el Estado y riesgos para habitantes cercanos a la infraestructura energética.

Las acciones recientes se concentraron en Huauchinango, zona identificada por autoridades como punto crítico en la red de distribución de hidrocarburos. La Semar reiteró que mantendrá operativos en la región con el objetivo de frenar estas prácticas y evitar incidentes mayores.

Realizan importante aseguramiento

A través de un comunicado en conjunto, se informó que derivado de trabajos de investigación, elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República ejecutaron un cateo de medicamentos apócrifos.

De acuerdo con la información difundida, el aseguramiento se llevó a cabo en Huixquilucan, Estado de México. En el sitio se encontraron al menos 15 mil dosis de medicamentos controlados, vacunas falsificadas y etiquetadas para distribución además de cocaína.

En seguimiento a trabajos de investigación, en Huixquilucan, Estado de México, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico ejecutaron un cateo y detuvieron a dos personas vinculadas con la venta de medicamentos apócrifos.



Se aseguraron 15 mil dosis de medicamento… pic.twitter.com/dd9U0ZZkfh — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 20, 2026

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LMCT