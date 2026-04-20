Claudia Sheinbaum se solidariza con el pueblo japonés tras terremoto de magnitud 7.7.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se solidarizó con el pueblo de Japón, después de que ocurriera un terremoto de magnitud 7.7, lo que generó la activación de la alerta por tsunami.

Además, la mandataria federal expresó su deseo de que no haya víctimas humanas después del fenómeno natural.

Previo a iniciar su conferencia matutina de este lunes, Claudia Sheinbaum mostró su disposición a seguir de cerca la situación en los próximos días.

“Antes de iniciar igual nuestra solidaridad acabo de leer que hubo un sismo importante en Japón, nuestra solidaridad espero que esperamos todos los mexicanos que no haya habido pérdidas humanas, vamos a estar pendientes de la información”, indicó la mandataria federal.

Las autoridades de Japón reiteraron la alerta de tsunami emitida horas antes tras un terremoto de magnitud 7.7 en la escala abierta de Richter frente a la costa oriental del país asiático, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.

La Agencia Meteorológica de Japón especificó que el seísmo ha tenido lugar en torno a las 16.55 horas (hora local) frente a las costas de Sanriku, al tiempo que ha señalado que el hipocentro ha estado ubicado a unos diez kilómetros de profundidad.

Descartan afectaciones a instalaciones nucleares

En tanto, el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) aseguró que el terremoto registrado en la costa oriental de Japón, no ha causado impactos en las instalaciones nucleares del país asiático.

El organismo ha sido notificado por las autoridades japonesas de que hasta el momento “no han tenido lugar anomalías” en las instalaciones nucleares situadas en las regiones afectadas por el terremoto y la posterior alerta de tsunami, ya retirada.

El organismo, que ha reiterado ya su alerta de tsunami para las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate, ha emitido sin embargo una alerta por un potencial ‘megaterremoto’ que pueda tener lugar como parte de las réplicas al seísmo, después de que funcionarios citados por la cadena de televisión japonesa NHK apuntaran que existe un aumento de la probabilidad de un terremoto potencialmente devastador.

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JVR