VIDEOS del incendio en la autopista Siervo de la Nación

Durante las primeras horas del sábado un tramo de la autopista Siervo de la Nación fue alcanzada por el incendio ocurrido en una recicladora clandestina, por lo que se realizará una revisión estructural.

El incendio ocurrido este 18 de abril en la zona federal de El Salado, Xalostoc, duró aproximadamente seis horas en total, y de acuerdo con la información que se conoce, no se registraron lesionados.

El siniestro ocurrido en la recicladora ilegal de aproximadamente dos mil metros cuadrados; que provocó deformaciones en el puente, fue atendido por el Heroico Cuerpo de Bomberos de Ecatepec, con apoyo de Tlalnepantla, Coacalco, Valle de Chalco y Chimalhuacán.

Incendio en autopista Siervo de la Nación ı Foto: Redes Sociales

Videos del incendio

En redes sociales comenzaron a circular imágenes y videos de durante y después del incendio ocurrido en la recicladora clandestina ubicada en Avenida Canal del Desagüe.

En uno de los videos tomados después de que ocurriera el siniestro se puede observar el daño que el prolongado incendio provocó en la estructura metálica de la autopista, y en el predio de la recicladora.

🗓️ 18/04/2026

⚠️ Estructuras dañadas por el incendio en la Autopista Urbana Siervo de la Nación.

📍 Ecatepec, EdoMex#ChismososDeLaZonaSur #Ecatepec pic.twitter.com/LcF9TYdhQL — chismosos de la zona sur (@Wendymg10) April 18, 2026

En otro tomado desde arriba se puede observar una pronunciada forma curveada que se formó luego de las seis horas en las que las llamas permanecieron encendidas en el lugar del siniestro.

Incendio en recicladora clandestina de #Ecatepec causa afectaciones a la Autopista Urbana Siervo de la Nación y causa su cierre de manera indefinida, también se encuentra suspendido el servicio de la Línea 2 del #Mexibús, que corre de Río de los Remedios a Las Américas. #EdoMex.… pic.twitter.com/7n0SjEhkKZ — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) April 18, 2026

Este incendio que provocó daños en la autopista Siervo de la Nación también derivó en la suspensión del servicio del la Línea 2 del Mexibús, que es la encargada de brindar servicio desde Río de los Remedios hacia Las Américas.

Sobre el momento en el que ocurrió el incendio, en uno de los videos tomados por un vehículo que se encontraba en circulación se puede observar la magnitud que alcanzaron las llamas, y la nube que esta dejaba a su paso y cubría la autopista.

En las fotografías incluso se puede observar que las llamas de este incendio que fue atendido por más de 100 elementos de los Bomberos alcanzaron a cubrir ambos extremos de la autopista Siervo de la Nación.

La columna de humo negro que provocó el incendio en la recicladora era visible desde varios puntos aledaños, e incluso alcanzó a provocar afectaciones en al menos tres domicilios y tres vehículos que quedaron totalmente calcinados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.