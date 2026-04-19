Marchan para apoyar huelga de la Universidad de Sonora, en Hermosillo; exigen revisión salarial

Trabajadores marchan para apoyar a compañeros de la UNISON que se encuentran en huelga.

En el cuarto día de huelga en la Universidad de Sonora (UNISON), el Sindicato de Trabajadores Académicos (STAUS) llevó a cabo una marcha este domingo en Hermosillo, Sonora, en apoyo a sus compañeros del Sindicato de Trabajadores y Empleados (STEUS), quienes iniciaron el paro para exigir una revisión salarial.

Desde las 08:00 horas de este domingo, grupos de trabajadores del STAUS y organizaciones en apoyo marcharon por las calles de Hermosillo para apoyar a sus compañeros, quienes mantienen una huelga de cuatro días en la UNISON.

El evento se llamó Rodada y Caminata en Solidaridad y partió desde la Plaza Emiliana de Zubeldía, para rodear el plantel Centro de UNISON y volver al mismo punto de partida. Los contingentes portaron las características banderas rojas y negras, así como letreros con consignas características.

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“Esta actividad busca visibilizar la importancia de atender las demandas laborales de los trabajadores universitarios y fortalecer la unidad entre los distintos sectores que integran la Universidad de Sonora”, se lee en un posicionamiento de la STAUS.

#SONORA Inicia en este momento en #Hermosillo, la caminata y marcha de trabajadores Académicos de #UNISON por solución a la huelga del STEUS y una revisión salarial justa 👇🏻 pic.twitter.com/tBqfYZHIXP — Michelle Rivera (@michelleriveraa) April 19, 2026

Destacar que la STAUS aún no estalla su propia huelga, y la movilización de este domingo es simplemente como medida de presión para que se cumplan las demandas de sus compañeros de la STEUS.

Desde el 16 de abril, los trabajadores universitarios del STEUS se han declarado en huelga, a causa de lo que, acusan, ha sido una negativa de la UNISON para dialogar en favor de revisiones salariales.

Hasta este domingo, las mesas de diálogo se mantienen en un punto muerto. El sindicato acusa falta de voluntad política, mientras que la Rectoría sostiene que las ofertas económicas han llegado al límite de la capacidad financiera de la institución.

Los trabajadores del STEUS solicitan un incremento de dos dígitos en sus salarios, con el objetivo de que los niveles más bajos de la tabla salarial no queden rezagados frente al Salario Mínimo General.

Mientras que la universidad ofreció un aumento de entre el cuatro por ciento y el 12.88 por ciento, dependiendo del nivel, sin oportunidad de negociar más, toda vez que, explicó, eso rebasaría la capacidad financiera de la institución.

Mientras la Rectoría de la UNISON ha calificado el movimiento como “injustificado”, toda vez que, aseguró, se ha presentado una “oferta histórica” de incrementos diferenciados para beneficiar a quienes menos ganan.

Asimismo, la Universidad ha aclarado que, a pesar de la huelga, el proceso de admisión 2026 sigue adelante de manera virtual; el registro y la entrega de documentos no se detienen.

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